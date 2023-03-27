Новости Эстонии
27.03.2023, 19:46

Глава МВД инициировал проверку по вопросам спецпенсий в PPA и КаПо

 
Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA

Скандал в связи с подозрением на мошенничество с пенсионным стажем вокруг руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна и генеральнаго директора Департаменту полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера побудил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса инициировать служебную проверку по вопросами спецпенсий в РРА и Полиции безопасности (КаПо).

„Я принял решение: начнем как в PPA, так и в КаПо служебный контроль - посмотрим на связанные персоналом вопросы. Эти два ведомства находятся в сфере подчинения МВД, их касается система спецпенсий, поэтому есть причина посмотреть на деятельность обеих ведомств и убедиться, что все в порядке“, - сказал Ляэнеметс порталу Delfi.

Министр подчеркнул, что инициировал проверку по собственной инициативе.

„Нет информации, нет ни одной жалобы, ни одного сигнала, что было бы что-то не в порядке. Это сделано для того, чтобы убедиться, что больше таких случаев нет“, - сказал Ляэнеметс.

„Это инициатива министра, решение министра - на меня возложена ответственность руководить этой сферой и за нее отвечать“, - добавил он.

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