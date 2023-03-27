Крупное строительное предприятие сокращает по Эстонии 75 работников

По словам руководителя компании Вайдо Леоска, предприятие сокращает около 75 рабочих мест и временно закрывает завод в Тамсалу, Ляэне-Вирумаа. В основном без работы останутся бетонщики и арматурщики.

У предприятия также есть завод в Харку. По словам начальника отдела коммуникаций Кассы по безработице Лаури Кооли, в Тамсалу будет сокращено 34 человека, а на заводе в Харку – 41 человек.