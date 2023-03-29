ПОДКАСТ | Строительство трамвайной линии и вырубка деревьев в Таллинне. Вопрос приоритетов или все-таки нет?

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После реконструкции Владимир Свет обещает, что на улице Гонсиори появятся три аллеи с более чем 47-ю деревьями. Почему все-таки вырубили три столетних дуба? Свет на этот вопрос чиновник отвечает так: “К сожалению, когда строитель начал создавать эту улицу, расположить всю конфигурацию этой дороги таким образом, чтобы эти три дуба остались стоять, было нереально, исходя из того, как у нас разделяется трафик движения. Мы не можем перекинуть одну трамвайную ветку на одну сторону улицы, а другую на другую. В данном случае просто радиус поворота трамвая не позволил бы сделать такую конфигурацию улицы“.

По словам вице-мэра, эти три дуба были одним из сложных мест в создании этого проекта, над которым и строитель, и проектировщик долго бились с вопросом о том, можно ли сделать так, чтобы будущая аллея находилась бы именно там, где росли эти три дерева. „К сожалению, просто с точки зрения инженерно-строительной этого было сделать нельзя“, - констатирует Свет.



Он добавляет, что был вариант оставить как минимум одно из деревьев, грубо говоря, расти на краю проезжей части, но так как рядом с ним укладывались бы канализационные трубы, то пришлось бы урезать корни дерева.



„Все арбористы знают, что если у дерева значительная часть корневой системы уничтожается - это вопрос года-двух, когда оно умрет само. То есть это была бы показуха. Дальше мы взвешивали, можно ли пересадить это дерево. Это решали не мы, это решали арбористы, которые являются специалистами по деревьям. Они осматривали эти деревья, предполагали, какая там может быть корневая система. И их заключение было таким, что пересадить эти деревья живыми у города не получится“.

„Давайте так: мы немножко со странной стороны вообще ведем эту беседу, - парирует Андрей Цветаев. - Что говорит нам каждый автобус в Таллинне: Мы - зеленая столица. И зеленая столица не пустыни Сахары или Антарктиды, мы - зеленая столица Европы. А в данный момент мы защищаем вырубку деревьев взамен строительства инфраструктуры“.