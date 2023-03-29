ПОДКАСТ | Строительство трамвайной линии и вырубка деревьев в Таллинне. Вопрос приоритетов или все-таки нет?(4)
В подкасте „Вопросы“ на RusDelfi обсудили вырубку деревьев в Таллинне и планирование городского пространства, а также затронули тему ликвидации трех столетних дубов на улице Гонсиори. Гости: гражданский активист Андрей Цветаев и отвечающий за окружающую среду вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
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После реконструкции Владимир Свет обещает, что на улице Гонсиори появятся три аллеи с более чем 47-ю деревьями. Почему все-таки вырубили три столетних дуба? Свет на этот вопрос чиновник отвечает так: “К сожалению, когда строитель начал создавать эту улицу, расположить всю конфигурацию этой дороги таким образом, чтобы эти три дуба остались стоять, было нереально, исходя из того, как у нас разделяется трафик движения. Мы не можем перекинуть одну трамвайную ветку на одну сторону улицы, а другую на другую. В данном случае просто радиус поворота трамвая не позволил бы сделать такую конфигурацию улицы“.
По словам вице-мэра, эти три дуба были одним из сложных мест в создании этого проекта, над которым и строитель, и проектировщик долго бились с вопросом о том, можно ли сделать так, чтобы будущая аллея находилась бы именно там, где росли эти три дерева. „К сожалению, просто с точки зрения инженерно-строительной этого было сделать нельзя“, - констатирует Свет.
Он добавляет, что был вариант оставить как минимум одно из деревьев, грубо говоря, расти на краю проезжей части, но так как рядом с ним укладывались бы канализационные трубы, то пришлось бы урезать корни дерева.
„Все арбористы знают, что если у дерева значительная часть корневой системы уничтожается - это вопрос года-двух, когда оно умрет само. То есть это была бы показуха. Дальше мы взвешивали, можно ли пересадить это дерево. Это решали не мы, это решали арбористы, которые являются специалистами по деревьям. Они осматривали эти деревья, предполагали, какая там может быть корневая система. И их заключение было таким, что пересадить эти деревья живыми у города не получится“.
„Давайте так: мы немножко со странной стороны вообще ведем эту беседу, - парирует Андрей Цветаев. - Что говорит нам каждый автобус в Таллинне: Мы - зеленая столица. И зеленая столица не пустыни Сахары или Антарктиды, мы - зеленая столица Европы. А в данный момент мы защищаем вырубку деревьев взамен строительства инфраструктуры“.
По мнению Андрея Цветаева, все должно быть наоборот: „Люди, которые добиваются звания зеленой столицы, и должны защищать эти деревья. А не люди, которые говорят, что „Зеленая столица“ была, откровенно говоря, не заслужена городом и обесценивает этот титул. Мы теперь защищаем деревья, а мэрия нам говорит, почему их нужно было выпилить“.
Он также считает, что высадить даже 47 деревьев вместо трех спиленных дубов - это не решение проблемы. Ведь все полезные функции дерево способно оказывать городу только после определенного возраста.
“Чтобы понять это, можно самому провести эксперимент, - предлагает он. - Для этого прогуляйтесь по улицам, которые были реконструированы на заре Евросоюза в Эстонии, в начале 2000-х. Например, улица Тонди, Маяка... Масштабные реконструкции, где советское замещалось европейским. Если вы прогуляетесь по этим улицам, вы увидите, что деревья, которые были высажены уже практически 20 лет назад, дай бог превышают человеческий рост, и их кроны не закрывают даже газон вокруг. Не говоря уже о том, что оказывать полезную функцию городу эти деревья начнут еще лет через 10, наверное, в лучшем случае“.
По его словам, проблема заключается еще и в том, что в законе прописаны требования для саженцев, которые нужно использовать для замещения вырубленных деревьев, но возраст дерева нигде не прописан. „Возраст - это понятие довольно условное, - признает он. - Прописана толщина ствола в обхвате. На уровне метра от земли эта толщина - 4 сантиметра. 4 сантиметра - это если вы возьмете 4 шариковых ручки и сложите их вместе, то у вас получится больше. Такой палкой не каждую собаку заинтересуешь“.
Такие саженцы, по словам Андрея, очень уязвимы для любого воздействия. А для того воздействия, которое оказывает город, уверен он, - это буквально смертельно для них.
Тот, кто высадил эти деревья, обязан нести за них ответственность на протяжении 2-х лет. „Сколько живет дерево? - вопрошает Андрей. - Скажем, что в городе средняя продолжительность жизни дерева +/- 50 лет, у каждой породы по-разному. То есть из них только 2 года собственник обязан за ними следить“.
Слушайте беседу активиста Андрея Цветаева и вице-мэра Таллинна Владимира Света в подкасте „Вопросы“.
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