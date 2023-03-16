В самом центре Таллинна из-за строительства трамвайной линии срубили вековые дубы

Разрешение на рубку трех дубов было выдано 14 марта по причине начала строительства, сообщает rus.err.

Cогласно проекту, к сожалению, необходимо было срубить деревья. Глядя на чертежи, может показаться, что трамвай может пройти мимо деревьев, но для строительства трамвайной линии необходимо уложить бетонную плиту под пути, и поэтому строительные работы ведутся и на расстоянии от трамвайной линии“, – прокомментировал руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яан Тармак.

„На участке на улице Гонсиори планируется дополнительное озеленение городского пространства: 22 дерева с широкой кроной и 16 деревьев с пирамидальной кроной, 650 кустарников и 20 вьющихся растений, в планах посадить в общей сложности около 164 деревьев и 2600 кустов, в дополнение к многолетникам и вьющимся растениям в качестве контейнерного озеленения“, — добавил Тармак.