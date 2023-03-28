Военный эксперт о безопасности Эстонии: Россия хочет диктовать другим странам, как им жить. Пока это не прекратится – будет угроза войны
В последнее время военные часто рассуждали о вероятном нападении России на Эстонию. RusDelfi поговорил с научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Калевом Стойческу и узнал, какова вероятность того, что Россия действительно нападет на страну НАТО.
Украинский полковник Леонид Хода заявил, что рано или поздно Россия обратит свои взгляды и на страны Балтии. Командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм считает, что в настоящее время Россия не представляет для Эстонии военную опасность, но в долгосрочной перспективе РФ останется для нашей страны военной угрозой. С ним солидарен и генерал Мартин Херем. Он допускает, что даже в случае поражения и ухода с территории Украины Россия будет искать новые возможности проявить себя, и целью может стать даже Эстония.