Новости Эстонии
28.03.2023, 10:45

Военный эксперт о безопасности Эстонии: Россия хочет диктовать другим странам, как им жить. Пока это не прекратится – будет угроза войны

 
Kalev Stoicescu
Kalev Stoicescu
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В последнее время военные часто рассуждали о вероятном нападении России на Эстонию. RusDelfi поговорил с научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Калевом Стойческу и узнал, какова вероятность того, что Россия действительно нападет на страну НАТО.

Украинский полковник Леонид Хода заявил, что рано или поздно Россия обратит свои взгляды и на страны Балтии. Командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм считает, что в настоящее время Россия не представляет для Эстонии военную опасность, но в долгосрочной перспективе РФ останется для нашей страны военной угрозой. С ним солидарен и генерал Мартин Херем. Он допускает, что даже в случае поражения и ухода с территории Украины Россия будет искать новые возможности проявить себя, и целью может стать даже Эстония.

Калев Стойческу отмечает, что, безусловно, между нападением на Украину, которая не является ни членом НАТО, ни членом Европейского союза, и условным нападением на Эстонию, которая входит в обе организации – большая разница. „Однако надо принимать во внимание то, как мыслит Россия – насколько это вообще рационально. Полномасштабное вторжение в Украину – это катастрофическая ошибка. Россия должна была знать Украину лучше остальных, тем не менее оказалось, что она ничего не знает ни об Украине, ни о ее жителях. Все, что казалось раньше нереалистичным, стало реальностью. Поэтому как можно быть уверенным, что подобные неверные расчеты и оценки не будут сделаны вновь?“ – рассуждает Стойческу.

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