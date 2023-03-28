Военный эксперт о безопасности Эстонии: Россия хочет диктовать другим странам, как им жить. Пока это не прекратится – будет угроза войны

Украинский полковник Леонид Хода заявил , что рано или поздно Россия обратит свои взгляды и на страны Балтии. Командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм считает , что в настоящее время Россия не представляет для Эстонии военную опасность, но в долгосрочной перспективе РФ останется для нашей страны военной угрозой. С ним солидарен и генерал Мартин Херем. Он допускает , что даже в случае поражения и ухода с территории Украины Россия будет искать новые возможности проявить себя, и целью может стать даже Эстония.

Калев Стойческу отмечает, что, безусловно, между нападением на Украину, которая не является ни членом НАТО, ни членом Европейского союза, и условным нападением на Эстонию, которая входит в обе организации – большая разница. „Однако надо принимать во внимание то, как мыслит Россия – насколько это вообще рационально. Полномасштабное вторжение в Украину – это катастрофическая ошибка. Россия должна была знать Украину лучше остальных, тем не менее оказалось, что она ничего не знает ни об Украине, ни о ее жителях. Все, что казалось раньше нереалистичным, стало реальностью. Поэтому как можно быть уверенным, что подобные неверные расчеты и оценки не будут сделаны вновь?“ – рассуждает Стойческу.