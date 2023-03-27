ЧП и криминал
27.03.2023, 14:25

Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину

 
Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня днем полиция просила помощи в поисках 34-летнего Алара, который ушел из больницы в Мустамяэ. Через несколько часов поступило сообщение, что мужчина найден и с ним все в порядке

Внимательные прохожие заметили, что он садится на поезд и сообщили в полицию. На остановке „Урда“ его задержали.

До этого полиция вела активные поиски в Мустамяэ и Нымме. Отмечалось, что мужчина может находиться и в других районах столицы.

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