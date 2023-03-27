27.03.2023, 14:25
Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня днем полиция просила помощи в поисках 34-летнего Алара, который ушел из больницы в Мустамяэ. Через несколько часов поступило сообщение, что мужчина найден и с ним все в порядке
Внимательные прохожие заметили, что он садится на поезд и сообщили в полицию. На остановке „Урда“ его задержали.
До этого полиция вела активные поиски в Мустамяэ и Нымме. Отмечалось, что мужчина может находиться и в других районах столицы.
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