В результате пожара в хлеву погибли три овцы. Спасатели тушили огонь всю ночь

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара. Во время спасательных работ взорвался газовый баллон, находившийся в хлеву. Работы по тушения возгорания продолжались всю ночь и закончились к 11:14.

В результате пожара погибло три овцы. Кроме этого, один рабочий получил ожоги, пытаясь спасти инвентарь. Другого пострадавшего медики скорой осмотрели на месте.

Хлев в результате пожара сгорел полностью.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.