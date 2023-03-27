27.03.2023, 14:55
В результате пожара в хлеву погибли три овцы. Спасатели тушили огонь всю ночь
ФОТО: | Delfi Meedia
25 марта в 00:54 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Сипа в волости Мярьямаа горит хлев, в нескольких метрах от которого находится еще одно деревянное здание.
Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара. Во время спасательных работ взорвался газовый баллон, находившийся в хлеву. Работы по тушения возгорания продолжались всю ночь и закончились к 11:14.
В результате пожара погибло три овцы. Кроме этого, один рабочий получил ожоги, пытаясь спасти инвентарь. Другого пострадавшего медики скорой осмотрели на месте.
Хлев в результате пожара сгорел полностью.
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