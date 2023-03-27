На заправке клиент напал на охранника

В ходе конфликта на улице Туру 24-летний мужчина напал на охранника. Полиция задержала нападавшего. Пострадавший обратился в больницу для проверки здоровья.

А в субботу, 25 марта, полиция получила вызов в Тарту на улицу Пеэтри, где между сожителями вспыхнула ссора. В инциденте никто не пострадал, но полиция доставила стороны конфликта вытрезвляться. Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

По обоим происшествиям возбуждены уголовные дела по статье, рассматривающей ненадлежащее физическое обращение.

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