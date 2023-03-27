27.03.2023, 20:30
„Я не знал, что взрослому запрещено вступать в сексуальные отношения с лицом младше 16 лет“. Что иногда происходит в учреждениях образования и спорта(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда речь идет о вызывающих вопросы отношениях с несовершеннолетними, следователи нередко слышат из уст учителей оправдание: полиция, мол, не нашла в отношениях ничего предосудительного. Тынис Лукас, оставляющий пост министра образования и науки, подчеркивает, что отношения между учителем и учеником должны строиться на взаимном уважении и доверии.
Этично ли ведет себя учитель, который целует в щеку восьмилетнего ученика и гладит его по коленке? Могут ли тренеры по плаванию шлепать по пятой точке юных спортсменок, отправляя их воду? Как относиться к тому, что после урока физкультуры учитель заглядывает в женскую душевую, ссылаясь на то, что должен проследить за тем, помылись ли ученицы?