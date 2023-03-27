„Я не знал, что взрослому запрещено вступать в сексуальные отношения с лицом младше 16 лет“. Что иногда происходит в учреждениях образования и спорта

Этично ли ведет себя учитель, который целует в щеку восьмилетнего ученика и гладит его по коленке? Могут ли тренеры по плаванию шлепать по пятой точке юных спортсменок, отправляя их воду? Как относиться к тому, что после урока физкультуры учитель заглядывает в женскую душевую, ссылаясь на то, что должен проследить за тем, помылись ли ученицы?

Как пишет издание Eesti Päevaleht, если бы во взрослом коллективе начальству или коллеге пришло в голову шлепать кого бы то ни было по попе или целовать в щеку, сразу возникли бы проблемы. „Но почему такое поведение кажется нормальным, когда речь идет о детях? А ведь дети не могут постоять за себя“, - сказал Реймо Райвет, возглавляющий в Пыхьяской префектуре группу по расследованию сексуальных преступлений и защите детей.