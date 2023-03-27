СВОДКА ЗА СУТКИ | Пострадали семь человек, задержаны 52 пьяных водителя!

В 11:37 сообщили о ДТП в волости Харку у остановки общественного транспорта „Вити“, где управлявший маршрутным автобусом Iveco 61-летний мужчина начал выезжать с остановки и в автобусе упала 70-летняя женщина. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:03 в Пылва у дома по адресу Кельдрикаэла теэ, 2 51-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Tiguan выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Volkswagen Passat, которым управляла 66-летняя женщина. Находившегося в Passat в качестве пассажира 69-летнего мужчину доставили в Пылваскую больницу.

В 15:40 произошла авария в волости Ляэне-Харью у дома по адресу Хаапсалу мнт, 23, где на автомобиле Volvo S80 врезались сзади в автомобиль Mercedes-Benz E200, которым управлял 52-летний мужчина. Находившуюся в Mercedes 43-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП, в том числе водитель Volvo и возможное опьянение водителя, выясняются.

В 16:07 в Таллинне на перекрестке Козе теэ и Румму теэ столкнулись ехавшие друг другу навстречу автомобиль Volvo XC90, которым управляла 48-летняя женщина, и автомобиль Jaguar XF, которым управлял 38-летний мужчина. Водителя Volvo доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу, водителя Jaguar - в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:33 произошло ДТП в Йыгевамаа в деревне Куриста на 47-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, где автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 62-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, на пологом повороте направо отклонился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda Civic, которым управляла 65-летняя женщина. В результате столкновения машины вылетели с дороги. Скорая помощь доставила обоих водителей в Клинику Тартуского университета.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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