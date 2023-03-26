Идем на погружение: готовы ли эстонские школы принимать еще больше русскоязычных учеников?(30)
Переход на эстонский язык обучения в школах уже неизбежен. В свете того, что образование на русском языке скоро сведут к минимуму, многие родители уже сейчас отдают детей в эстонские школы. Насколько образовательные учреждения готовы принимать русскоязычных детей и можно ли каждого ребенка сразу „кидать с головой в омут“, разбиралась „МК-Эстония“.
Переход на эстонский язык обучения начнут в 2024 году с детских садов, а также с первых и четвертых классов. Это значит, что первоклассники в следующем году сразу начнут учебу на эстонском языке. Ученики 4-х классов также начнут изучать все предметы полностью на эстонском языке. Завершить переход планируется к 2030 году.
Уже с осени 2023 года на всех этапах школьного обучения будет увеличено количество еженедельных уроков эстонского языка как второго. Наряду с государственными учебными программами будут составлены документы с методическими рекомендациями, описывающими различные возможности освоения конкретного предмета.
Чтобы дети и учителя легче адаптировались к обучению на эстонском языке, государство рекомендует школам начинать учебный год с большего объема изучения языка и уделять меньше внимания предметам, требующим более глубокого владения им.
Консультировать учителей, школьные коллективы и руководство учебных заведений по вопросам обучения детей, для которых эстонский язык не является родным, будут специалисты из Департамента по делам образования и молодежи. В течение 2023 года к работе приступят 15 консультантов.
Уже сейчас много русских
Многие родители поддерживают обучение на государственном языке, считая, что ребенок, получая образование на эстонском и находясь в естественной языковой среде, быстрее и лучше усвоит этот язык. Поэтому многие родители отдают детей сразу в эстонские школы. Понятно, что без трудностей при этом не обходится.
Среди эстонских школ с большим процентом русскоязычных учеников на первом месте школы в Ида-Вирумаа – Силламяэская эстонская основная школа, Нарвская эстонская гимназия и другие. Из столичных школ много русскоязычных детей в гимназиях Куристику и Лаагна. Гимназии готовы принимать и больше русскоязычных учеников при наличии свободных мест.
„В первые классы нашей школы уже сейчас приходят преимущественно дети, у кого дома преобладает русский язык. Каждый год мы открываем три первых класса. Больше – сложно из-за отсутствия помещений“, – говорит директор гимназии Лаагна Урмас Садам.
Он отмечает, что для русскоязычных детей, учащихся в эстонской школе, важна семейная поддержка.
„Если она есть, то овладение языком идет быстрее. Если уровень языка у детей неравномерен, то, несомненно, учителю сложнее проводить занятия. К счастью, министерство оказывает поддержку тем школам, где много учащихся с низким уровнем владения языком. Учитель может проводить дополнительные уроки эстонского языка и участвовать в обучении. В первых классах учеников с низким уровнем владения эстонским языком в начале учебного года достаточно много. Но тех, кто совсем не владеет, единицы“, – говорит директор.
Он отмечает, что только в единичных случаях ученики в итоге уходят из школы, т. к. не могут справиться с языком. Директор видит причину проблемы в недостаточной поддержке таких детей со стороны семьи. Школа же со своей стороны помогает детям адаптироваться в иноязычной среде.
„Существуют разные модели. Занятия должны быть разнообразными и инклюзивными. У учеников должна быть возможность много общаться на эстонском языке на уроке и в течение учебного дня. По крайней мере, в начальных классах учебные материалы должны быть упрощены, чтобы дети могли понимать тексты. Фразы должны быть проще, с использованием базового словарного запаса и большим числом повторений. А иллюстрации помогут понять более сложные тексты“, – объясняет Урмас Садам.
Надо хотеть учиться
„Мы заранее предупреждаем родителей, что не обучаем эстонскому языку как иностранному. Если родитель очень хочет, то мы обязаны принять ребенка. И, в общем-то, принимаем всех. Но не можем гарантировать, что у ребенка сразу все хорошо пойдет. Потому что учить язык и обучаться на нем – сразу в омут с головой, ничего нигде не переводят. Но у нас много детей из русских семей, проблемы мы в этом не видим. Все зависит от способностей ребенка, от семьи. Не всегда все зависит от родного языка“, – говорит директор Нарвской эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей.
По ее словам, есть и такие ученики, кто приходит в школу без знания эстонского языка или с очень слабым уровнем. Но если ребенок мотивирован, то он может овладеть языком. Хотя бывают и ситуации, когда ребенок не хочет учиться на эстонском, но родители его все равно приводят.
„Чтобы учиться на чужом языке, человек должен этого хотеть. Если родители приводят ребенка, а он априори не хочет у нас учиться, то будут сложности, – говорит директор. – С этого года у нас будут отдельные группы поддержки пару раз в неделю для тех, кому трудно учиться на эстонском. Раньше такого не было, да и родители как-то особо не требовали, потому что хотели, чтобы все было только на эстонском“.
Ута Кроон-Ассафрей добавляет, что дети знают, что с учителем в классе придется говорить только на эстонском. Но если ребенок дома встает в позу и говорит, что не хочет этого делать, то родителю не стоит тащить его за шкирку в школу.
„На моем опыте таких случаев, чтобы ребенок отказывался говорить с учителем, не было. Конечно, сначала трудно, и дети стараются просто слушать. Они пассивно набирают словарный запас, делают то, что делают другие. Некоторые быстро начинают говорить, а кому-то даже год может понадобиться для этого. Мы это понимаем и не очень строго относимся. Не ходим и не орем, чтобы говорили на эстонском. Если между собой, не на уроке, они говорят на русском – ради бога“, – говорит директор.
По ее словам, очень редко ученики уходят из школы из-за того, что не могут справиться с учебой на эстонском языке.
Уже не в новинку
В Силламяэской эстонской основной школе исторически уже так сложилось, что в коллективе больше русскоязычных детей, чем эстоноязычных. Но несмотря на то, что в школе больше русской речи, процесс обучения все равно идет на эстонском.
„Конечно, есть проблемы. Но хотя бы элементарный эстонский язык дети знают с детского сада. А дальше уже большая нагрузка на учителей начальных классов. В продленке дети могут оставаться до двух часов и больше общаться с учителем на эстонском языке. Если на уроке надо что-то дополнительно объяснить, то у учителей есть разные материалы. Можно как-то объяснить или показать, что значит то или иное слово. Для нас это уже не в новинку. На протяжении нескольких лет русскоязычные дети учатся в школе, и у учителей есть опыт
работы с ними. Если ребенок ходит в школу каждый день, то дело двигается. Были такие ученики, кто уходил в русские школы, но их очень мало. И, как правило, это было желание родителей. Учителя же считали, что можно было справиться“, – говорит директор.
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КОММЕНТАРИЙ
Жанна Кубинец, детский психолог
Сейчас у родителей – новая волна тревоги. Что делать, сможет ли русскоязычная школа выполнить требования государства? Или лучше сразу перейти в эстонскую школу?
Однозначного совета, стоит ли родителю отдавать ребенка в эстонскую школу или оставить в русскоязычной, нет. Все зависит от развития ребенка, адаптационных механизмов, готовности семьи помогать и возможностей школы оказать помощь в адаптации. Если у ребенка есть особенности развития, например, нарушения речи, внимания, синдром гиперактивности, расстройство аутического спектра, то на первый план выходят проблемы душевного благополучия и ментального здоровья ребенка.
Иная языковая среда – это всегда стресс и двойная нагрузка. Выдержит ли ее ребенок или замкнется и уйдет в себя? Увы, такое случается. В приоритете всегда здоровье. Хотя есть и успешные случаи адаптации в иной языковой среде учеников с особенностями развития. Очень многое зависит от того, какая поддержка будет оказана ребенку.
Если вдруг вы осознали, что ребенок не готов к обучению на эстонском языке, то прямо сейчас надо сделать решительные изменения в своем привычном образе жизни, чтобы обогатить развитие ребенка эстонским языком: узнать, что в школе делают для более глубокого изучения эстонского языка, какие перспективы, найти дополнительные занятия на эстонском языке, посещать мероприятия, детские постановки, школы развития на эстонском языке и т. д. Вместе с ребенком взяться за изучение эстонского языка. То есть взять ответственность за результат в свои руки.
Опыт детей военных беженцев, которым пришлось резко окунуться в иную языковую среду, показал, что при поддержке педагогов, специалистов и родителей дети способны адаптироваться в любой среде. Будь то совершенно иная языковая или с частичным погружением среда. Очень важна моральная поддержка родителей, внимание и создание положительной мотивации, умение замечать успехи и конструктивно хвалить.
Но, к сожалению, не все семьи могут оказать поддержку ребенку в школе. Дети из таких семей будут справляться сами, как могут.
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Три вопроса Вадиму Белобровцеву, вице-мэру Таллинна
1. Насколько активно эстонские школы принимают русских детей?
Точное количество первоклассников нельзя назвать по двум причинам: 1) мы не знаем, какой национальности ребенок, потому что при назначении места в школе национальность и родной язык не учитываются; 2) критерием выбора является язык обучения.
Если ученик только переехал в Таллинн или хочет перейти из частной школы в муниципальную, определяющим является предпочтение родителя в отношении языка обучения.
Если ребенок хочет перейти в школу с эстонским языком обучения, родитель сам связывается с ней. Если в школе есть места в нужном классе, ученика принимают.
Для поступления в гимназию сдают вступительные экзамены. Каждая школа указывает требования в порядке приема учеников, в том числе требования к владению эстонским языком.
2. Действуют ли в школах программы адаптации?
Как в школах с эстонским языком обучения, так и в школах с русским языком обучения организованы:
• дополнительные занятия эстонским языком;
• индивидуальная и групповая работа, посильная для ученика;
• метод поддержки изучения языка Õpisõber в школах с русским языком обучения, в рамках которого ученики учатся друг у друга;
• в школах с русским языком обучения – участие в специальных учебных проектах в рамках изучения эстонского языка, например посещение театра „Эстония“, проект Loomade karneval, посещение музея Таммсааре и пр.;
• помощь ментора или опорного ученика, активное вовлечение учеников в школьную жизнь, включая творческую работу.
Среди применяемых в школах с эстонским языком обучения методов поначалу применяется язык тела, указание на предметы, обучение словам по картинкам, слушание, письмо, затем громкое чтение вслух, составление предложений.
Если рассматривать поступивших в эстонские школы за последние 4,5 года, большинство из них начинает говорить на эстонском в течение двух лет.
3. Как учителя помогают ребенку, для которого эстонский не является родным, справиться с учебой?
В школах с эстонским языком обучения для учеников, которые не владеют языком:
• учебные материалы адаптируются под нужды ребенка;
• эстонский язык изучают в рамках другого школьного предмета;
• на всех предметах поясняется организация работы и заданий до тех пор, пока ребенок самостоятельно не сможет продолжить работу со всем классом.
Также ученик может использовать как на уроке, так и на контрольных, словари и другие вспомогательные материалы, включая интерактивные.
Ученик оценивается дифференцированно. Выпускной экзамен в основной школе по эстонскому языку дети, обучающиеся на нем менее трех лет, могут сдавать в качестве школьного экзамена или в качестве иностранного. Также можно ходатайствовать об исключениях (возможности использовать орфографический словарь, дополнительное время и прочее), если для ученика составлена индивидуальная учебная программа.
Можно сказать, что в школах используют разные методики, исходя от уровня владения эстонским ученика.
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Вопрос – ответ
Министерство образования и науки отвечает на важные вопросы о переходе на эстонский язык обучения.
Русский язык полностью исчезнет из школы?
В классе, где занятия полностью ведутся на эстонском языке, русский язык больше не будет обязательным предметом. Ученикам, чей родной язык отличается от эстонского, и в школе есть не менее десяти детей с тем же родным языком, начиная с 1-го класса разрешается изучать родной язык и культуру в объеме двух уроков в неделю.
Если в школе иностранный язык A или B совпадает с родным языком ребенка, начнет ли он изучать родной язык как иностранный?
В таком случае детям будет предложен другой иностранный язык, который в настоящее время представлен в постановлении: английский, немецкий или французский.
Можно заменить изучение иностранного языка В изучением родного языка и культуры. В этом случае обучение точно не будет проходить в одной группе с теми, кто изучает язык как иностранный.
Что будет с детьми, которым нужен логопед? Могут ли русскоязычные логопеды продолжить работу?
Русскоязычные логопеды смогут продолжить работу, если они обладают необходимой квалификацией и их знание эстонского языка соответствует требуемому уровню (С1). Логопед может оказать ребенку логопедическую помощь на другом языке в школе и за ее пределами.
В какой степени учебные программы будут адаптированы для учащихся 4-х классов?
Осенью 2024 года количество уроков эстонского языка как второго языка увеличится с 2 до 4 часов в первом классе и с 4 до 5 часов во втором и третьем классах.
Кроме того, школа сможет составить расписание для четвертых классов таким образом, чтобы в начале учебного года ученики преимущественно изучали эстонский язык и предметы, в которых слабые языковые навыки не влияют напрямую на результаты обучения. Предметы, требующие более глубокого знания эстонского языка, будут преподаваться в большем объеме во второй половине учебного года.
Как другие классы перейдут на эстоноязычное обучение?
В сентябре 2024 года 1-е и 4-е классы перейдут на эстонский язык обучения. В сентябре 2025 года будут добавлены новые 1-е и 4-е классы, а дети, начавшие обучаться на эстонском языке первыми, продолжат обучение на эстонском языке во 2-х и 5-х классах соответственно. В сентябре 2026 года будут добавлены новые 1-е и 4-е классы, и тогда эстонский язык будет преподаваться в 1, 2, 3, 4, 5 и 6-х классах, и т. д.
Что станет с учителями, которые не смогут довести свои языковые навыки до необходимого уровня?
С ними можно заключать трудовые договоры сроком на один год. Учителя, владеющие эстонским языком на уровне B2, могут продолжать преподавать предметы на русском языке в классах, которые еще не перешли на эстонский язык обучения. Мы надеемся, что многие из них смогут довести свои языковые навыки до необходимого уровня и продолжить вносить вклад в образование в качестве учителей.
Может ли случиться так, что хороших учителей-предметников, недостаточно знающих государственный язык, заменят эстонцы со средним образованием?
Безусловно, невозможна замена учителей-предметников, не владеющих эстонским языком на необходимом уровне, теми, кто владеет языком без профессиональных навыков.
Ответственность за оценку квалификации и компетентности учителя несет руководитель школы. Если в школе работает очень хороший учитель-предметник, чье знание эстонского языка недостаточно, то для начала его можно направить на языковые курсы, чтобы он повысил свой уровень владения языком.
Сколько еще учителей не хватает?
В последующие годы потребность по замене учителей общеобразовательных школ в связи с их возрастом составляет примерно 380 учителей (320 должностных мест) .
Годовая потребность по замене учителей естественных наук и математики следующая: 16 учителей физики, 13 учителей химии, 15 учителей географии, 15 учителей биологии и 60 учителей математики. В отношении классных учителей показатель составляет около 45 учителей (35 должностных мест). Поскольку число детей в возрасте 7–12 лет сокращается, к 2025 году потребуется примерно 28 учителей (22 должностных места).
Кроме этого, о возможной потребности в учителях дают данные о соответствии учителей квалификационным требованиям. В 2021/2022 учебном году в школах работало 16 569 учителей, из которых 2988 (18%) не соответствовали квалификационным требованиям.