Идем на погружение: готовы ли эстонские школы принимать еще больше русскоязычных учеников?

„В первые классы нашей школы уже сейчас приходят преимущественно дети, у кого дома преобладает русский язык. Каждый год мы открываем три первых класса. Больше – сложно из-за отсутствия помещений“, – говорит директор гимназии Лаагна Урмас Садам.

Среди эстонских школ с большим процентом русскоязычных учеников на первом месте школы в Ида-Вирумаа – Силламяэская эстонская основная школа, Нарвская эстонская гимназия и другие. Из столичных школ много русскоязычных детей в гимназиях Куристику и Лаагна. Гимназии готовы принимать и больше русскоязычных учеников при наличии свободных мест.

Многие родители поддерживают обучение на государственном языке, считая, что ребенок, получая образование на эстонском и находясь в естественной языковой среде, быстрее и лучше усвоит этот язык. Поэтому многие родители отдают детей сразу в эстонские школы. Понятно, что без трудностей при этом не обходится.

Консультировать учителей, школьные коллективы и руководство учебных заведений по вопросам обучения детей, для которых эстонский язык не является родным, будут специалисты из Департамента по делам образования и молодежи. В течение 2023 года к работе приступят 15 консультантов.

Чтобы дети и учителя легче адаптировались к обучению на эстонском языке, государство рекомендует школам начинать учебный год с большего объема изучения языка и уделять меньше внимания предметам, требующим более глубокого владения им.

Уже с осени 2023 года на всех этапах школьного обучения будет увеличено количество еженедельных уроков эстонского языка как второго. Наряду с государственными учебными программами будут составлены документы с методическими рекомендациями, описывающими различные возможности освоения конкретного предмета.

Переход на эстонский язык обучения начнут в 2024 году с детских садов, а также с первых и четвертых классов. Это значит, что первоклассники в следующем году сразу начнут учебу на эстонском языке. Ученики 4-х классов также начнут изучать все предметы полностью на эстонском языке. Завершить переход планируется к 2030 году.

По ее словам, есть и такие ученики, кто приходит в школу без знания эстонского языка или с очень слабым уровнем. Но если ребенок мотивирован, то он может овладеть языком. Хотя бывают и ситуации, когда ребенок не хочет учиться на эстонском, но родители его все равно приводят.

„Мы заранее предупреждаем родителей, что не обучаем эстонскому языку как иностранному. Если родитель очень хочет, то мы обязаны принять ребенка. И, в общем-то, принимаем всех. Но не можем гарантировать, что у ребенка сразу все хорошо пойдет. Потому что учить язык и обучаться на нем – сразу в омут с головой, ничего нигде не переводят. Но у нас много детей из русских семей, проблемы мы в этом не видим. Все зависит от способностей ребенка, от семьи. Не всегда все зависит от родного языка“, – говорит директор Нарвской эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей.

„Существуют разные модели. Занятия должны быть разнообразными и инклюзивными. У учеников должна быть возможность много общаться на эстонском языке на уроке и в течение учебного дня. По крайней мере, в начальных классах учебные материалы должны быть упрощены, чтобы дети могли понимать тексты. Фразы должны быть проще, с использованием базового словарного запаса и большим числом повторений. А иллюстрации помогут понять более сложные тексты“, – объясняет Урмас Садам.

Он отмечает, что только в единичных случаях ученики в итоге уходят из школы, т. к. не могут справиться с языком. Директор видит причину проблемы в недостаточной поддержке таких детей со стороны семьи. Школа же со своей стороны помогает детям адаптироваться в иноязычной среде.

„Если она есть, то овладение языком идет быстрее. Если уровень языка у детей неравномерен, то, несомненно, учителю сложнее проводить занятия. К счастью, министерство оказывает поддержку тем школам, где много учащихся с низким уровнем владения языком. Учитель может проводить дополнительные уроки эстонского языка и участвовать в обучении. В первых классах учеников с низким уровнем владения эстонским языком в начале учебного года достаточно много. Но тех, кто совсем не владеет, единицы“, – говорит директор.

„Чтобы учиться на чужом языке, человек должен этого хотеть. Если родители приводят ребенка, а он априори не хочет у нас учиться, то будут сложности, – говорит директор. – С этого года у нас будут отдельные группы поддержки пару раз в неделю для тех, кому трудно учиться на эстонском. Раньше такого не было, да и родители как-то особо не требовали, потому что хотели, чтобы все было только на эстонском“.

Ута Кроон-Ассафрей добавляет, что дети знают, что с учителем в классе придется говорить только на эстонском. Но если ребенок дома встает в позу и говорит, что не хочет этого делать, то родителю не стоит тащить его за шкирку в школу.

„На моем опыте таких случаев, чтобы ребенок отказывался говорить с учителем, не было. Конечно, сначала трудно, и дети стараются просто слушать. Они пассивно набирают словарный запас, делают то, что делают другие. Некоторые быстро начинают говорить, а кому-то даже год может понадобиться для этого. Мы это понимаем и не очень строго относимся. Не ходим и не орем, чтобы говорили на эстонском. Если между собой, не на уроке, они говорят на русском – ради бога“, – говорит директор.

По ее словам, очень редко ученики уходят из школы из-за того, что не могут справиться с учебой на эстонском языке.

Уже не в новинку

В Силламяэской эстонской основной школе исторически уже так сложилось, что в коллективе больше русскоязычных детей, чем эстоноязычных. Но несмотря на то, что в школе больше русской речи, процесс обучения все равно идет на эстонском.

„Конечно, есть проблемы. Но хотя бы элементарный эстонский язык дети знают с детского сада. А дальше уже большая нагрузка на учителей начальных классов. В продленке дети могут оставаться до двух часов и больше общаться с учителем на эстонском языке. Если на уроке надо что-то дополнительно объяснить, то у учителей есть разные материалы. Можно как-то объяснить или показать, что значит то или иное слово. Для нас это уже не в новинку. На протяжении нескольких лет русскоязычные дети учатся в школе, и у учителей есть опыт