Президент ЭР: премьер-министр мог бы иметь больше полномочий при назначении министров

„Печально, конечно, то, что премьер-министр, кем бы он ни был, не имеет большой свободы действий в отношении того, кто будет тем или иным министром. На самом деле так быть не должно“, - заявил Алар Карис в передаче „Утро с Ану“ на телеканале ETV.

По его словам, сначала кандидатуры потенциальных министров следовало бы обсуждать с главой правительства, возможно, что на тот или иной пост могло бы быть несколько претендентов.

Президент считает, что не должно быть так, когда фамилию будущего министра премьер узнает за пару часов до того, как отправляется в Кадриорг просить главу государства о его назначении.

„Здесь должно быть какое-то пространство для премьер-министра“, - заключил Алар Карис.