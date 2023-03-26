ОБЪЯСНЯЕТ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА | Считается ли рабочим то время, которое работник тратит на переодевание рабочей одежды?

Рабочее время включает в себя все действия, связанные с выполнением рабочих задач. Например, на многих рабочих местах переодевание является обязательным условием начала работы, но это не является выполнением рабочих заданий. Поэтому как правило время, затрачиваемое на переодевание, не засчитывается в рабочее время (если стороны не договорились об ином, например в правилах организации труда). Таким же образом следует относиться ко времени, необходимому для прохождения через ворота, чтобы добраться до рабочего места.

В то же время, в рабочее время засчитывается ситуация, когда работодатель обязал работника являться на рабочее место за определенное время до начала смены. Например, если рабочий день начинается в 6:00, но работодатель хочет, чтобы работник был на месте за 15 минут до начала работы и началом рабочего дня у него установлено в 5:45. Тогда эти 15 минут – являются рабочим временем. Однако, если рабочее время установлено в 6:00, работник должен понимать, что он обязан приступить к работе уже в рабочей одежде в 6:00, и в этом случае работник может сам выбирать, в какое время ему приходить и начинать переодеваться, важно только, чтобы работник приступил к работе в установленное рабочее время и в рабочей одежде.

Помимо этого, Тартуский окружной суд разъяснил в одном из своих решений, что при учёте рабочего времени, необходимо отличать работников с обязательством ношения конкретно установленной рабочей одежды от тех, кто может свободно выбирать себе одежду. То есть, если работодатель обязал работника носить рабочую одежду во время работы, и работник не может носить эту одежду по дороге на работу и с работы из-за специфики одежды (например, это роба) то разумно время, затраченное на переодевания (как до начала рабочего дня, так и после окончания рабочего дня) засчитывать в оплачиваемое рабочее время.