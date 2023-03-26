Алар Карис: в переводе часов нет необходимости(24)
Президент Эстонии Алар Карис не видит смысла в сезонном переводе часов. Это мнение президент Эстонии высказал в передаче „Утро с Ану“ на телеканале ETV, передает rus.err.
По словам Кариса, перевод часов влияет на всех, в том числе и на него.
„Я уже довольно стар, я привык просыпаться в определенное время. Потом (после весеннего или осеннего перевода часов - прим. rus.err.ee) ты просто просыпаешься на час раньше или на час позже. И это длится какое-то время. Но по существу я думаю, что мы должны прекратить этот перевод часов. На самом деле в этом нет необходимости“, - заметил президент Эстонии.
Cегодня ночью Эстония перешла на летнее время - стрелки часов перевели на один час вперед.
Принятое в марте 2019 года решение комиссии Европарламента по вопросам транспорта отказаться от перевода часов в странах ЕС с 2021 года до сих пор не было реализовано на практике.
На зимнее время Эстония перейдет в ночь на последнее воскресенье октября.