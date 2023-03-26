26.03.2023, 11:41
Вылетевший из Таллинна в Цюрих самолет вернулся по желанию пассажира обратно(44)
ФОТО: SHUTTERSTOCK
Вылетевший в 9.20 из Таллиннского аэропорта в Цюрих самолет был вынужден вернуться сразу после взлета обратно, так как этого захотел один из пассажиров.
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта сообщил Delfi, что самолет уже совершил взлет, после чего один из пассажиров сообщил, что ему нужно покинуть борт самолета. После чего воздушное судно повернуло обратно.
Представитель аэропорта добавил, что вскоре самолет взлетел снова и прибудет в пункт назначения вовремя.