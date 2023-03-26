Снижение числа заражений гриппом замедлилось. Заболеваемость среди маленьких детей выросла на 22,4%, в других возрастных группах заболеваемость сохраняется на стабильном уровне.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, на прошлой неделе из-за гриппа в госпитализации нуждались 28 пациентов. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 1129 человек. 69,4% из них были старше 50 лет. Число госпитализированных медленно снижается.

Согласно окончательно подтвержденным данным из регистра причин смерти Института развития здоровья, в этом сезоне от гриппа скончались 54 человека в возрасте от 9 до 97 лет.

Острыми респираторными заболеваниями на прошлой неделе заразились 3062 человека, 34,1% из них - дети.