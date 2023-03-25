На звание дружелюбного к семьям ресторана претендуют 59 заведений
Союз многодетных семей Эстонии уже третий год подряд проводит кампанию „Дружелюбное к семьям предприятие общественного питания“. В этот раз на получение почетного знака претендуют 59 ресторанов со всей Эстонии. В ходе кампании Союз многодетных семей хочет найти все эстонские заведения, куда приятно отправиться всей семьей.
В течение следующих двух месяцев сотни эстонских семей оценят заведения общественного питания, подавшие заявку на получение почетного знака. При оценке мест питания людей просят обратить внимание на то, подходят ли для детей и семей меню, обслуживание, пространственные решения, доступность, а также предоставляют ли детям для развлечения развивающие игрушки.
„Одному месту питания оценку дают две эстонские семьи, а затем состоящее из экспертов жюри рассматривает результаты, при необходимости задает ресторанам дополнительные вопросы, и делает окончательный выбор. Мы хотим рассказать о дружелюбных к семьям ресторанах в июне, прямо перед летними школьными каникулами“, - отметила руководитель инициативы Трийну Синк из Союза многодетных семей Эстонии.
В прошлом году на звание дружелюбного к семьям ресторана подали заявки 62 заведения, из которых 40 были признаны достойными почетного знака. По словам Синк, большинство удостоенных знака в прошлом году ресторанов, примут участие в акции и в этом году, но в списке есть и совершенно новые участники.
„В любом случае, мы с нетерпением ждем, насколько в этом году нашим ресторанным критикам – то есть семьям – понравятся новые участники и уже признанные семейные рестораны“, - добавила Синк.
Каждый год Союз многодетных семей Эстонии присуждает знак дружелюбного к семьям ресторана, чтобы найти и отметить рестораны и кафе по всей Эстонии, которые в своей работе уделяют внимание семьям с детьми. С помощью знака союз хочет предоставить семьям надежный ориентир в навигации по эстонскому ресторанному ландшафту, отмечая те места, где всегда приятно пообедать всей семьей. Знак выдается в сотрудничестве с Министерством социальных дел.
В этом году на статус дружелюбного к семьям ресторана претендуют 59 заведений по всей Эстонии:
В Таллинне:
1. Ресторан Allee
2. Vapiano
3. Ресторан Villa Thai
4. КАФЕ BOPP
5. SNOOB RESTO
6. MuSu resto
7. Lore Bistroo
8. Семейный ресторан Claudz в Super Skypark
9. Pann&Kook
10. Paju Villa
11. Ristorante Flavore
12. Ресторан City Grill House
13. Ресторан Nero
14. Literaat Resto
15. MOOS Resto
16. Эстонский музей под открытым небом
В Харьюмаа:
1. Ресторан Lucca
2. Ресторан Üksik Rüütel
3. Raasiku Pizza
4. OKO resto
5. Valkla Rannaresto
6. Brasserie 11
7. Кафе UKAS
В Ляэне- и Ида-Вирумаа:
1. Ресторан Vihula Mõis
2. Saka Mõis
3. Прибрежный ресторан Tulivee
4. Virma Pubi
В Тартумаа:
1. Кафе Jääkaru в Jääaja Keskus
2. Кафе Spargel
3. Aparaat
4. Vaga Mama
5. Yellow Chilli
6. Ресторан Wabrik
7. Cafe Truffle
8. Кафе Krempel
9. Кафе Newton
10. Кафе Juulamõis
11. Elva Keegel ja Resto
В Южной Эстонии:
1. Кафе Johanna
2. Ugandi Resto
3. Seto Tsäimaja
В Пярнумаа:
1. Кафе Strand
2. Wasa Resort
3. Пекарня Leivakas
4. Ресторан Fööniks
5. Võrgukuur
6. Statka Resto
В Ярва- и Вильяндимаа:
1. Tikupoiss
2. Кафе-ресторан Ajatu
3. Кафе Fellin
4. Кафе Muusa
5. Кафе Viljandi
В Ляэнемаа:
1. Hapsal Dietrich
На Сааремаа:
1. Ресторан Särg
2. Кафе-лаунж Chameleon
3. Ресторан GOSPA
На Хийумаа:
1. Кафе Ruudi