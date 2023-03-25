Финляндии грозит рост бедности и социального отчуждения

По данным Статистического центра, в 2021 году почти 900 000 финнов столкнулись с угрозой бедности или изоляции, что на 120 000 человек больше по сравнению с предыдущим годом.

Человек рискует переступить порог бедности или маргинализации, если он работает неполный рабочий день или испытывает серьезные материальные и социальные лишения в семье, или домохозяйство имеет низкий доход.

Рост числа людей, подверженных риску бедности или социального отчуждения, в 2021 году был вызван, в частности, увеличением числа людей с низким доходом.

В 2021 число людей с низкими доходами возросло примерно на 100 000 и составило 700 000 человек, то есть почти 13% населения.