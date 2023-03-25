В Таллинне белорусы отметили День Воли. В Беларуси при нынешней власти этот праздник запрещен(14)
Впервые белорусы в Эстонии отметили День Воли — 105 лет назад мир увидел возникновение независимой страны. В центре Таллинна представители белорусской диаспоры провели праздничный митинг, а также шествие по улицам города.
Поздравить белорусов в Эстонии пришли посол США в Эстонии Джордж Кент, друг демократической Беларуси, посол Республики Польша Гржегорж Козловский, посол Литовской Республики Раймонда Мурмакайте. С приветственной речью выступил и депутат Рийгикогу Тармо Круузимяэ. На митинге присутствовали послы Латвии и Ирландии, представители Испании и Германии. Также в эстонскую столицу приехали и белорусы Финляндии.
На митинге почтили память павшим в Украине, а также вспомнили и политических заключенных, которых сейчас в Беларуси 1700 человек. Уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии Виталий Молчанов рассказал RusDelfi, что отмечаемый уже более века День Независимости (Дзень Волі) фактически запрещен в Беларуси.
„Этот символический день очень популярен в белорусской диаспоре, но беспокоит режим Лукашенко,. Народная мудрость гласит, что Беларусь существует с начала времен, когда Пярун, коснулся камня и оживил его. Но лишь только утром 25 марта 1918 года мир увидел возникновение независимой страны с таким именем впервые, — рассказывает уполномоченный офиса Тихановской. — Белорусская Народная Республика была провозглашена во время Первой мировой войны, когда несколько других европейских наций, таких как Украина, Польша, Финляндия и Ирландия, получили независимость. В отличие от них, БНР не долго просуществовала, по крайней мере, территориально. В 1920 году ее правительство, Рада, вынуждено было бежать из-за российского вторжения на востоке и польского на западе. С тех пор она существует как самое старое правительство в изгнании в мире“.
25 марта имеет колоссальное значение для белорусского народа. Несмотря на все проблемы и недолгое существование в территории, Народная Республика имеет решающее значение в создании белорусской нации. Без БНР не было бы нынешней Республика Беларусь.
„До советской оккупации Беларусь находилась под оккупацией Российской империи в форме губерний с серьезным риском быть разделенной на окружающие советские республики. Благодаря провозглашению Беларуской Народной Республики этого не произошло. Под многовековыми национальными символами - бело-красно-белым флагом и гербом Пагоня - белорусский народ объединился и показал миру, что они всегда будут бороться за свое право на существование“, — рассказывает Виталий.
В 1994 году Лукашенко стал первым президентом Беларуси. Руководствуясь советским курсом, Лукашенко восстановил символы БССР, хотя и немного модифицированные, и начал серию политических изменений, которые дали ему фактически неограниченные полномочия, приближая Беларусь к ее восточному соседу. Одним из этих изменений стало фактическое запрещение празднования 25 марта.
„В свою очередь, Беларусь — единственная страна в мире, где День Октябрьской революции до сих пор является праздничным днем с государственными празднованиями, все под наблюдением КГБ, еще одного советского остатка, который сохранился только в Беларуси, — рассказывает Виталий. — С другой стороны, белорусская диаспора отмечает День Воли по всему миру, не имея на себе оковы режима диктатора. Выступления, марши, культурные, спортивные и академические мероприятия проходят одновременно во всех уголках мира, несущие послание надежды и единства тем, кто верит, что демократия и права человека в Беларуси должны победить“.