Tele2: даже закон не смог побудить операторов по-дружески относиться к своим клиентам

„Для нас важно, чтобы предприятия связи в первую очередь руководствовались потребностями клиентов, а не собственными интересами. Мы видим, что после внесения в закон изменений, которые обязываю провайдеров услуг связи рекомендовать потребителям лучшее решение, операторы относятся избирательно к защите интересов своих клиентов“, – сообщила руководитель по маркетингу Tele2 Инес Эстрин.

Руководитель по маркетингу Tele2 обращает внимание на то, что цель вышеуказанных изменений, как и директивы ЕС, на основании которой они были внесены в закон, – идти в ногу с техническим прогрессом и улучшать права, благополучие и защиту потребителей. Однако Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, а также операторы связи восприняли новую редакцию закона как указание советовать клиенту лучшее решение лишь перед продлением его договора связи. „Мы считаем, что данные изменения обязывают операторов рекомендовать клиентам лучшие, причем не только по цене, коммуникационные решения, и не оставляют возможностей для иного, более узкого, толкования“, – подчеркивает Инес Эстрин.

Несмотря на то, что другие операторы сочли возможным рекомендовать лучший пакет только тем клиентам, у которых завершается срок договора, Tele2 принял решение толковать закон в интересах клиентов, иными словами, советовать наиболее подходящие пакеты всем потребителям услуг мобильной связи.

Благодаря этому решению, свыше 8500 клиентов Tele2 заменили свои пакеты на другие – с лучшим соотношением цены и качества. Причем 5500 из этих клиентов выиграли в цене и получили реальную выгоду. „Мы составили клиентам персональные рекомендации с учетом потребления услуг и отправили их по э-почте или сообщили по телефону. Мы хотим общаться с нашими клиентами и советовать им то, что для них лучше, даже если закон не обязывает нас это делать“, – заявила руководитель по маркетингу Tele2.