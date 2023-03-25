МНЕНИЕ | Яна Тоом: спецпредставитель в Ида-Вирумаа, или „mõ vas nautšim Rodinu ljubit...“(48)
Чем посылать в Ида-Вирумаа спецпредставителя правительства, логичнее было бы заставить работать министра госуправления, прекратить охоту на ведьм и не только „говорить с людьми“, но и слушать их, пишет евродепутат Яна Тоом (Центристская партия).
(Примечание: этот текст я писала для эстонцев – в попытке объяснить, как воспринимаются инициативы власти на Северо-Востоке. Чтобы меня не упрекали в том, что я говорю разным аудиториям разное, в переводе ничего не сокращено. Простите, читатель, если что-то покажется вам само собой разумеющимся – как показывает практика, оно „само собой“ далеко не для всех.)
Спецпредставительство на Северо-Востоке: прошлое и будущее
Принимая во внимание результаты прошедших 5 марта 2023 года выборов в Рийгикогу, которые уже сравнивают с ползучим госпереворотом, а также учитывая, что при сохранении нынешней тенденции итоги предстоящих местных выборов могут стать серьезной угрозой безопасности, а также исходя из предыдущего опыта решения проблем в Ида-Вирумаа, правительство Эстонской Республики постановило:
1. Дать полномочному спецпредставителю правительства Эстонской Республики на Северо-Востоке полномочия в интересах обеспечения порядка и стабильности принимать оформленные в виде указов правительства решения (при необходимости с последующим согласованием со стороны правительства Эстонской Республики).
2. Спецпредставитель имеет право:
1) аннулировать акты, принятые находящимися в Кохтла-Ярве, Нарве, Силламяэ и Ида-Вирумаа государственными органами;
2) назначать руководителям и заместителям руководителей находящихся в Кохтла-Ярве, Нарве, Силламяэ и Ида-Вирумаа государственных органов дисциплинарные наказания;
3) решать вопросы реорганизации и ликвидации государственных предприятий, учреждений и организаций;
4) опротестовывать решения волостных и городских собраний городов республиканского подчинения;
5) в соответствии с предложениями мэров городов республиканского подчинения решать вопросы отставки и назначения городских секретарей;
6) решать вопросы назначения и отставки официальных лиц органов местных самоуправлений, государственных учреждений, предприятий и организаций, находящихся в Кохтла-Ярве, Нарве, Силламяэ, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа;
7) решать другие вопросы оперативного характера.
Если, прочитав эти строки, вы запрыгали от радости – или схватились за голову, – не торопитесь. Это всего лишь копипаста решения правительства Эстонии от 30 августа 1991 года, которым тогдашнему министру транспорта Тийту Вяхи были даны полномочия спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа „для ликвидации последствий имевшей место в СССР и Эстонской республике попытки государственного переворота“.
Уж не знаю, выдерживают ли Михаил Стальнухин и Айво Петерсон сравнение с августовским путчем, но зато реакция властей вполне сопоставима с тогдашней. Властям страшно. Народ проголосовал неправильно. Так что теперь надо по-быстрому сократить число избирателей (забрать у постоянных жителей право голоса на местных выборах) и назначить в регион спецпредставителя, который должен разъяснить особо непонятливым, каковы в Эстонии правила игры.
Увидев новость о спецпредставителе – первым ее сообщил председатель Eesti 200 Лаури Хуссар, – я сразу подумала, что единственный, у кого есть мандат на такой пост – это собравший на выборах 4500 голосов Михаил Стальнухин. Правда, тут же сообразила я, это было бы нечто прямо противоположное плану создаваемой коалиции: полномочный представитель Ида-Вирумаа в правительстве. А план-то совсем другой! Никто там в доме Стенбока слушать Ида-Вирумаа не собирается
(эта возможность была и до выборов, только ею забывали пользоваться). Власть собирается говорить сама. О чем? Боюсь, тут все сводится к известной формуле „мы вас научим родину любить“.
Причем эти уроки патриотического воспитания начались еще при прежнем правительстве, когда министры Солман и Данильсон-Ярг – обе от Isamaa – стали таскать для реформистов каштаны из огня. (Сами они, понятно, думали, что делают что-то другое, но когда главным собеседником политика остановится зеркало, оценить ситуацию адекватно – непросто. Здесь точнее Юхана Партса не сформулируешь: имея поддержку в 5%, не стоит замахиваться на сохранение „эстонства“.)
Графов, Румянцев и другие жертвы товарищей из правительства
В июне Кая Каллас решила заменить министров-центристов на соцдемов и отечественников. В июле сформировали новое правительство. В августе взялись за памятники...
Подождите! Прежде чем махать руками, скажите себе – вы до 2022 года вообще были в курсе, что под Нарвой стоит танк? Зуб даю, что восемь из десяти читателей-эстонцев Eesti Päevaleht узнали о нем из развернувшейся в СМИ полемики. Так Isamaa дали старт предвыборной кампании Партии реформ и Айво Петерсона.
Причем самого танка – боемашины неизвестного происхождения – оказалось мало. В ходе пиар-кампании власти в буквальном смысле переехали и памятники реальным людям. Младший лейтенант Игорь Графов, 21 год, погиб в сентябре 1941 года, форсируя реку Нарову. Памятник ему просто вогнали в землю. Бульдозером.
Смотрите: человек погиб до восстановления советской власти, однако его имя связывают с оккупацией, официально наступившей после его смерти. Продолжить ход мысли нетрудно: очевидно и Солман, и Данильсон-Ярг, и прочие члены кабмина предпочли бы, чтобы Игорь Графов, как и вся Красная армия, остался на том берегу Наровы. Но кто в таком случае остался бы на этом?
Ответ, который на данный риторический вопрос дал Стальнухин, навлек на него массу неприятностей, но поддержка избирателей эту массу перевесила с лихвой. По-прежнему считая заявление Стальнухина неприемлемым и не считая министров фашистами, я, тем не менее, прекрасно понимаю, за что избиратель воздал Михаилу должное. Действие рождает противодействие не только в физике, но и в обществе.
Тем более, что памятниками власть не ограничились. Товарищ Солман (да знаю я, что госпожа, но вы на нее посмотрите – чистый политрук!) озаботилась сменой названий улиц. В том числе – силламяэской улицы Румянцева. Кто такой Михаил Румянцев, имя которого на табличке лишило министра административного управления сна и покоя? Призывник, убитый в Афганистане 14 февраля 1983 года.
Кюлло Арьякас пишет, что всего с 1979 по 1989 год в Афгане погибло 36 уроженцев Эстонии. 16 – эстонцы. Почему русский парень из Силламяэ, сидевший с ними в одном окопе, не заслуживает, чтобы в родном городе была улица его имени? (Причем мы не знаем – вдруг в 1992-м выяснилось бы, что Михаил правопреемный гражданин? Может, это избавило бы его память от поругания?)
В Силламяэ я познакомилась с одноклассницей Румянцева, и она рассказала мне, как принимали решение увековечить память о Михаиле в названии улицы. Она была зла. Нет, неправильное слово; скорее – разочарована. Обманута. „Зачем они это делают?“
А из дома Стенбока все сыпалось, как из рога изобилия: лишим права на владение оружием, закроем школы, уволим учителей, отнимем право голоса... Товарищ Солман договорилась до того, что предложила ввести в Ида-Вирумаа прямое госуправление – типа местные самоуправления выбраны сомнительными путинистами и гражданами страны-агрессора, доверять им нельзя.
Не пора ли прекратить охоту на ведьм?
Мне кажется, единственный измеримый результат всей этой деятельности остался незамеченным широкой публикой. А именно, движение Koos/Вместе, несколько месяцев назад не сумевшее зарегистрировать партию, для чего нужно 500 граждан Эстонии, получило на выборах голоса 14500 граждан Эстонии – что в 29 раз больше. Смею утверждать – при помощи правительства.
Именно вы, дамы и господа из кабинета министров, побудили людей к протесту. А теперь вместо того, чтобы учиться на ошибках, планируете послать в Ида-Виру спецпредставителя. Вспоминаются назначавшиеся Лондоном вице-короли Индии – ну или спецпредставитель в Ида-Виру образца 1991 года.
Что, мы за тридцать лет и правда ушли так недалеко, что не в состоянии построить действующее государство и должны посылать на территорию в паре сотен километров от столицы спецпредставителей? У нас ведь, слава богу, есть местные самоуправления. Парламент. Правительство. Фонд интеграции. Kredex. EAS. Elron. Eesti Energia. Профсоюзы. У нас есть государство.
Неужели для того, чтобы наконец адекватно обратить внимание на регион, нужно закрыть десять дверей и вместо них открыть одну? Зачем вот так стигматизировать людей и объявлять о недоверии местным самоуправлениям? Логичнее было бы заставить работать министра госуправления (и не позволять ему/ей вместо работы бегать кругами с бессмысленными инициативами). Прекратить эту охоту на ведьм. Не только „говорить с людьми“, но и слушать их. И прислушиваться.
Но отношение к Ида-Вирумаа, ставшее определяющим после начала войны в Украине, определило и итоги выборов. И если теперь вместо того, чтобы открыть как можно больше коммуникационных каналов между Ида-Виру и Тоомпеа и относиться к людям с уважением, правительство командирует туда деятеля, который начнет фильтровать общение с местными самоуправлениями, через четыре года у нас правда может возникнуть необходимость отправить в Ида-Виру спецпредставителя – в том, первом, 1991 года, неприятном значении слова.
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