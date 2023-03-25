МНЕНИЕ | Яна Тоом: спецпредставитель в Ида-Вирумаа, или „mõ vas nautšim Rodinu ljubit...“

Если, прочитав эти строки, вы запрыгали от радости – или схватились за голову, – не торопитесь. Это всего лишь копипаста решения правительства Эстонии от 30 августа 1991 года, которым тогдашнему министру транспорта Тийту Вяхи были даны полномочия спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа „для ликвидации последствий имевшей место в СССР и Эстонской республике попытки государственного переворота“.

1. Дать полномочному спецпредставителю правительства Эстонской Республики на Северо-Востоке полномочия в интересах обеспечения порядка и стабильности принимать оформленные в виде указов правительства решения (при необходимости с последующим согласованием со стороны правительства Эстонской Республики).

Принимая во внимание результаты прошедших 5 марта 2023 года выборов в Рийгикогу, которые уже сравнивают с ползучим госпереворотом, а также учитывая, что при сохранении нынешней тенденции итоги предстоящих местных выборов могут стать серьезной угрозой безопасности, а также исходя из предыдущего опыта решения проблем в Ида-Вирумаа, правительство Эстонской Республики постановило:

(Примечание: этот текст я писала для эстонцев – в попытке объяснить, как воспринимаются инициативы власти на Северо-Востоке. Чтобы меня не упрекали в том, что я говорю разным аудиториям разное, в переводе ничего не сокращено. Простите, читатель, если что-то покажется вам само собой разумеющимся – как показывает практика, оно „само собой“ далеко не для всех.)

Подождите! Прежде чем махать руками, скажите себе – вы до 2022 года вообще были в курсе, что под Нарвой стоит танк? Зуб даю, что восемь из десяти читателей-эстонцев Eesti Päevaleht узнали о нем из развернувшейся в СМИ полемики. Так Isamaa дали старт предвыборной кампании Партии реформ и Айво Петерсона.

В июне Кая Каллас решила заменить министров-центристов на соцдемов и отечественников. В июле сформировали новое правительство. В августе взялись за памятники...

Причем эти уроки патриотического воспитания начались еще при прежнем правительстве, когда министры Солман и Данильсон-Ярг – обе от Isamaa – стали таскать для реформистов каштаны из огня. (Сами они, понятно, думали, что делают что-то другое, но когда главным собеседником политика остановится зеркало, оценить ситуацию адекватно – непросто. Здесь точнее Юхана Партса не сформулируешь: имея поддержку в 5%, не стоит замахиваться на сохранение „эстонства“.)

(эта возможность была и до выборов, только ею забывали пользоваться). Власть собирается говорить сама. О чем? Боюсь, тут все сводится к известной формуле „мы вас научим родину любить“.

Увидев новость о спецпредставителе – первым ее сообщил председатель Eesti 200 Лаури Хуссар, – я сразу подумала, что единственный, у кого есть мандат на такой пост – это собравший на выборах 4500 голосов Михаил Стальнухин. Правда, тут же сообразила я, это было бы нечто прямо противоположное плану создаваемой коалиции: полномочный представитель Ида-Вирумаа в правительстве. А план-то совсем другой! Никто там в доме Стенбока слушать Ида-Вирумаа не собирается

Уж не знаю, выдерживают ли Михаил Стальнухин и Айво Петерсон сравнение с августовским путчем, но зато реакция властей вполне сопоставима с тогдашней. Властям страшно. Народ проголосовал неправильно. Так что теперь надо по-быстрому сократить число избирателей (забрать у постоянных жителей право голоса на местных выборах) и назначить в регион спецпредставителя, который должен разъяснить особо непонятливым, каковы в Эстонии правила игры.

Причем самого танка – боемашины неизвестного происхождения – оказалось мало. В ходе пиар-кампании власти в буквальном смысле переехали и памятники реальным людям. Младший лейтенант Игорь Графов, 21 год, погиб в сентябре 1941 года, форсируя реку Нарову. Памятник ему просто вогнали в землю. Бульдозером.

Смотрите: человек погиб до восстановления советской власти, однако его имя связывают с оккупацией, официально наступившей после его смерти. Продолжить ход мысли нетрудно: очевидно и Солман, и Данильсон-Ярг, и прочие члены кабмина предпочли бы, чтобы Игорь Графов, как и вся Красная армия, остался на том берегу Наровы. Но кто в таком случае остался бы на этом?

Ответ, который на данный риторический вопрос дал Стальнухин, навлек на него массу неприятностей, но поддержка избирателей эту массу перевесила с лихвой. По-прежнему считая заявление Стальнухина неприемлемым и не считая министров фашистами, я, тем не менее, прекрасно понимаю, за что избиратель воздал Михаилу должное. Действие рождает противодействие не только в физике, но и в обществе.

Тем более, что памятниками власть не ограничились. Товарищ Солман (да знаю я, что госпожа, но вы на нее посмотрите – чистый политрук!) озаботилась сменой названий улиц. В том числе – силламяэской улицы Румянцева. Кто такой Михаил Румянцев, имя которого на табличке лишило министра административного управления сна и покоя? Призывник, убитый в Афганистане 14 февраля 1983 года.

Кюлло Арьякас пишет, что всего с 1979 по 1989 год в Афгане погибло 36 уроженцев Эстонии. 16 – эстонцы. Почему русский парень из Силламяэ, сидевший с ними в одном окопе, не заслуживает, чтобы в родном городе была улица его имени? (Причем мы не знаем – вдруг в 1992-м выяснилось бы, что Михаил правопреемный гражданин? Может, это избавило бы его память от поругания?)