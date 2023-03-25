Курьезный случай в Вильяндимаа: приехавшие на кражу воры заперли свой автомобиль(3)
В начале этого года в Вильяндиском уезде произошел ряд краж со взломом, за которыми стоит компания, которую не отпугивает даже наличие соседского дозора и тот факт, что в то время, когда они орудуют, в доме могут спать люди. О наглости воров рассказывает ставшая их жертвой Ану Вахтра-Хеллат, подробности истории раскрывает владелец услуги региональной полицейской работы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Герли Грюнберг.
Вильяндимаа идет по следу воров
В конце января в два часа ночи воры вломились в дома, находящиеся на Ыунаайа теэ в Пеэтримыйза (Вильяндимаа). В первый дом они вошли, разбив балконную дверь, во второй – кухонное окно.
„Вместе с соседями мы установили по камерам видеонаблюдения, что воров было не менее двух, у них был автомобиль темного цвета, предположительно универсал Ford, – рассказала в Facebook-группе Märgatud Viljandis одна из жертв – Ану Вахтра-Хеллат. – Что самое прекрасное, отправившись на кражу, воры заперли свой автомобиль. Видимо, боялись, что в округе бродят сомнительные личности“.
Однако это было не последнее дело этих воров: пару недель спустя то же самое повторилось в Ууэвески, Вильяндимаа. В социальных сетях о взломах снова сообщила Вахтра-Хеллат: в этот раз обокрали ее знакомых. Поскольку после случаев в Пеэтримыйза началось расследование, было понятно, что произошедшее, вероятно, является делом рук все тех же преступников, и Вахтра-Хеллат описала, какие дома интересуют воров в первую очередь.
Это частные дома без забора, как минимум одна сторона которых скрыта от соседей или не освещена и не охраняется камерами. Чаще всего воры проникают в дом через окно, а выходят через террасную дверь. Их добычей становятся прежде всего золотые украшения и наличные деньги. Перед этим они ездят вокруг объекта на машине.
„Воры прекрасно разбираются в особенностях современных окон и открывают их ломом. Орудуют по ночам в будни. То, что в доме постоянно проживают люди, их не останавливает. Они находят время, когда дома, по всей видимости, никого нет“, – предупредила Вахтра-Хеллат в своем посте.
Этих воров еще не поймали, так что будьте начеку!
Воруют всё, что представляет ценность
По словам владельца услуги региональной полицейской работы PPA Герли Грюнберг, из жилых домов воруют все, что представляет ценность и что можно быстро сбыть на вторичном рынке. Из дворов уносят оставленные там технику и садовые рабочие инструменты, а также дорогие грили, из домов – в основном, украшения, деньги и технику.
Грюнберг подчеркнула, что воры действуют преимущественно там, где легче всего украсть и остаться незамеченным. В опасности здания, находящиеся в уединенном месте, и где на горизонте нет соседей.
Добавьте своему дому „глаза“
Самый простой способ обезопасить свой дом или дачу – установить охранную систему. Различных возможностей сейчас очень много, подходящая система найдется для каждого дома.
„Обычно люди думают, что охранная система нужна для защиты вещей. Также распространено мнение, мол, у меня есть страховка, в случае кражи она возместит стоимость вещей, но на самом деле охрана дома нужна по другой причине, – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. – Результаты различных исследований, которые мы проводили совместно с организацией „Помощь жертвам“, показывают, что спустя годы люди, ставшие жертвами воров, переживают не из-за материальных ценностей – они страдают из-за эмоциональной травмы. Стоимость вещей возместит страховка, а эмоциональная травма от того, что кто-то вторгся в мой дом, может не проходить очень долго“.
Советы, как еще лучше защитить загородный дом:
· Уезжая с дачи, попросите соседей, которые живут там круглый год, присматривать и за вашим домом.
· Заберите с собой в город все ценные вещи (рабочие инструменты, технику и т. д.).
· Надолго уезжая из дома, заприте все двери и закройте окна.
· Закройте окна шторами, установите охранное оборудование и автоматическое освещение, реагирующее на движение.
· Не оставляйте во дворах ничего ценного: садовые рабочие инструменты, технику, велосипеды, грили и т. д.
Если вы обнаружили, что вас обокрали, позвоните по номеру 112 и ждите прибытия полиции. Ни в коем случае нельзя входить в помещение и прикасаться к чему-либо, поскольку полиция собирает улики (отпечатки пальцев, ДНК и т. п.), которые помогут поймать вора. Помогает полиции и камера видеонаблюдения, которая могла запечатлеть злоумышленника.