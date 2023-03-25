В детских садах Кристийне прошли толоки по уходу за скворечниками

Более полусотни скворечников установлено во дворах учебных заведений Кристийне, столько же установлено в различных парках района. В прошлом году детские сады получили несколько десятков новых скворечников и смогли заменить старые.

Сегодня в рамках Зеленой столицы дети могли прослушать лекцию о разных видах птиц, гнездящихся в скворечниках. Также можно было увидеть, как чистят гнезда для птиц и что птицы используют для строительства гнезд. Также каждый ребенок получил в подарок книгу от бюро Зеленой столицы: „Что такое биоэкономика?“

„Уборка и установка скворечников во дворах учебных заведений – дело очень полезное, ведь таким образом мы создаем еще больше мест для гнездования птиц. Детям также будет интереснее узнавать о птицах, если они смогут своими глазами увидеть, как создаются и выглядят гнезда“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Но мы не ограничиваемся детскими садами — уже в субботу, 25 марта, в 12:00 в парке Лёвенру продолжатся работы по уходу за скворечниками, и приглашаем всех принять участие в толоке“, — добавил Рийбе.

„Идея чистить уже существующие скворечники, а не вешать новые, возникла из-за того, что маленькие птицы не чистят гнезда сами, а в основном приносят новый гнездовой материал поверх старого. Может случиться так, что через несколько лет птицы уже не смогут гнездиться в скворечнике и тогда они становятся бесполезными. Надеемся, наша кампания вдохновит всех, у кого в саду есть скворечники, проверить и почистить их перед началом гнездового сезона“, — сказал Кристьян Саар, который организовал техническое обслуживание скворечников от команды Зелёной столицы.

Толоки по уходу за скворечниками являются частью программы по сохранению биоразнообразия Зеленой столицы Таллинна, более подробную информацию можно найти здесь: greentallinn.ee/talgud.