Последний шанс! Срок действия денег Maxima истекает совсем скоро

„Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя свою карту клиента Maxima, получая 1% бонусных денег с каждой покупки. За последние несколько лет эта сумма достигла более 4 миллионов евро в год. В 2022 году владельцы карты Aitäh накопили 5,1 миллиона евро бонусов с покупок в наших магазинах“, – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.

По состоянию на 24 марта у владельцев карт клиента Maxima остается неиспользованным чуть более миллиона евро. Именно поэтому торговая сеть напоминает своим клиентам, что у них есть время до конца марта, чтобы использовать бонусные деньги, накопленные в прошлом году, поскольку срок действия денег Maxima, накопленных в прошлом году, истекает после 31 марта 2023 года.

Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 100% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем неважно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке о покупке, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.

„Прошлый год был третьим годом подряд, когда помимо пластиковой карты наши покупатели могли получать деньги Maxima виртуально, потому что карту Aitäh можно привязать к нашему приложению, что значительно упрощает совершение покупок в магазине“, – подчеркнула Кикас. Число активных владельцев карт Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima в Эстонии, составляет почти 380 000 человек.

„Карта Aitäh – одна из самых популярных карт клиента продуктовых магазинов в Эстонии, и на то есть веские причины. Помимо сбора бонусных денег владельцы нашей карты клиента получают различные скидки и специальные предложения, – сказала Кикас. Эти специальные предложения распространяются не только на продукты, но часто и на другие товары, необходимые на кухне.