Последний шанс! Срок действия денег Maxima истекает совсем скоро
Хотя в прошлом году владельцы карты Maxima Aitäh накопили более пяти миллионов евро бонусных денег со своих покупок, на сегодняшний день остается неиспользованным один миллион евро. Их можно реализовать до 31 марта.
„Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя свою карту клиента Maxima, получая 1% бонусных денег с каждой покупки. За последние несколько лет эта сумма достигла более 4 миллионов евро в год. В 2022 году владельцы карты Aitäh накопили 5,1 миллиона евро бонусов с покупок в наших магазинах“, – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.
По состоянию на 24 марта у владельцев карт клиента Maxima остается неиспользованным чуть более миллиона евро. Именно поэтому торговая сеть напоминает своим клиентам, что у них есть время до конца марта, чтобы использовать бонусные деньги, накопленные в прошлом году, поскольку срок действия денег Maxima, накопленных в прошлом году, истекает после 31 марта 2023 года.
Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 100% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем неважно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке о покупке, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.
„Прошлый год был третьим годом подряд, когда помимо пластиковой карты наши покупатели могли получать деньги Maxima виртуально, потому что карту Aitäh можно привязать к нашему приложению, что значительно упрощает совершение покупок в магазине“, – подчеркнула Кикас. Число активных владельцев карт Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima в Эстонии, составляет почти 380 000 человек.
„Карта Aitäh – одна из самых популярных карт клиента продуктовых магазинов в Эстонии, и на то есть веские причины. Помимо сбора бонусных денег владельцы нашей карты клиента получают различные скидки и специальные предложения, – сказала Кикас. Эти специальные предложения распространяются не только на продукты, но часто и на другие товары, необходимые на кухне.
Помимо предложений Maxima, владелец карты Aitäh также может совершать покупки со скидкой у партнеров розничной сети – Euroapteek и Pere Optika, а также использовать ее с Fitlap. Карту клиента Maxima может оформить любой, достигший 18-летнего возраста. Карту Aitäh можно бесплатно оформить в приложении или приобрести в любом из 83 магазинов Maxima по всей Эстонии. Физическая карта стоит 1 евро и не имеет срока.
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