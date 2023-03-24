Весна отменяется. В ближайшие дни в Эстонии выпадет снег

В пятницу днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь достигнет островов и распространится по Эстонии на северо-восток. Ветер юго-западный и южный 3-9, порывами до 13 м/c, после обеда южный и юго-восточный ветер усилится до 5-12, на островах Западной Эстонии и побережье порывами до 15-18 м/с, а вечером на островах снова повернет на юго-запад. Температура воздуха 4..9, на юго-востоке Эстонии до 11°C.

Суббота, 25.03:

Ночью: Преимущественно облачно. В Северной Эстонии дожди, местами мокрый снег. Ветер с юго-восточного и южного сменится на юго-западный и западный и усилится до 8-14, порывами до 20, на островах и побережье 12-18, порывами 25 м/с, утром начиная с островов начнет ослабевать. Температура воздуха 1..5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дожди, местами мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 7-14, утром порывами до 20 м/с, днем ​​постепенно ослабеет и сменится на южный со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха 2..8°С.

Воскресенье, 26.03:

Ночью: облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, в Северной Эстонии снег, утром осадков больше. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, после полуночи в Северной Эстонии повернет на восток и северо-восток и усилится до 4-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди и мокрый снег, днем ​​на севере Эстонии может выпасть снег. Ветер переменный 1-7 м/с, в Северной Эстонии восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Понедельник, 27.03:

Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, а в Северной Эстонии утром выпадет снег. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, в Северной Эстонии северо-восточный ветер 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Утром ветер повернет на северо-запад, на островах 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.