Кая Каллас: саммит Евросоюза подтвердил, что голос Эстонии имеет вес

По словам премьер-министра Каи Каллас, Украина неоднократно просила быстрее предоставить ей военную помощь, последний раз устами президента Владимира Зеленского, который сделал это в феврале на встрече с главами государств и правительств Европейского союза. „Поэтому на прошлом заседании Европейского совета я предложила Европейскому союзу совместно поставить Украине снаряды. Это самый быстрый, эффективный и практичный способ здесь и сейчас помочь Украине на поле боя“, - сказала Каллас.

„Я рада, что сегодня мы окончательно одобрили решение министров иностранных дел и обороны Европейского союза, позволяющее претворить этот план в жизнь. В течение следующих 12 месяцев Европейский союз поставит Украине миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов“, - сказала премьер-министр. „Тот факт, что идея превратилась в решение чуть более, чем за месяц, показывает, что Европейский союз готов и способен быстро и гибко помогать Украине и в долгосрочной перспективе. Это также является подтверждением того, что к Эстонии прислушиваются и наш голос имеет вес“, - добавила Каллас.

Премьер-министр отметила, что, помимо того, что так мы помогаем Украине, мы также посылаем мощный и ясный сигнал европейской оборонной промышленности, что новые заказы дадут производству новый стимул. „Это важно и для того, чтобы повысить обороноспособность Европы в более широком плане, поскольку мы живем в такое время, когда нам всем необходимо увеличивать инвестиции в оборону“, - пояснила Каллас.