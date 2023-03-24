Внимание! Департамент информирует о проблемном продавце автомобилей

„За последние два года с жалобой на Autoturg OÜ в TTJA обратились 48 потребителей. Есть основания полагать, что количество потребителей, имеющих претензии к данному продавцу, в действительности значительно выше. Autoturg OÜ не выполнил решения, вынесенные Комиссией по потребительским спорам в пользу потребителей, и поэтому был внесен в публичный список компаний, не выполняющих решения Комиссии по потребительским спорам. Autoturg OÜ имеет 8 неисполненных перед комиссией предписаний“, — комментирует ситуацию Вейко Копамеэс, руководитель секретариата Комиссии по потребительским спорам TTJA.

Продавец предлагает большой выбор подержанных автомобилей для продажи на сайте https://balticar.com/et. Последнее решение, не выполненное Autoturg OÜ, было внесено в черный список 19 марта 2023 года. Продавцы, не выполняющие решения, вносятся в список компаний, не исполнивших решения комиссии , до момента исполнения решения, но не более чем на 12 месяцев.

Потребители обратились в TTJA с жалобами, что они купили подержанный автомобиль у Autoturg OÜ, но после заключения договора купли-продажи в приобретенном транспортном средстве были выявлены существенные дефекты, из-за чего потребители не могут поставить автомобиль на учет, либо в автомобиле сразу же после покупки обнаруживаются проблемы, из-за которых использование автомобиля невозможно.

Во избежание последующих споров и жалоб департамент рекомендует потребителям учитывать вышеизложенные факты при покупке автомобиля у продавца и всесторонне взвешивать риски перед покупкой подержанного автомобиля у Autoturg OÜ.

Департамент напоминает, что перед покупкой подержанного автомобиля всегда необходимо провести тщательную предварительную работу и проверить подноготную продавца.

Подробную информацию о том, что проверить и на что обратить внимание перед заключением сделки, можно найти на сайте TTJA .

Ранее департамент сообщил, что на эстонском рынке было выявлено более 100 опасных товаров. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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