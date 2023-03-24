Эксперт: практически все офисы в Эстонии опасны для жизни(1)
Согласно результатам инспекции, проведённой недавно Спасательным департаментом в рамках обязательного надзора, 80% офисных зданий в Эстонии имеют проблемы с пожарной безопасностью, но пять наиболее частых опасных для жизни нарушений относительно легко предотвратить или исправить, если своевременно на них отреагировать, сказал Яан Айя, руководитель по пожарной безопасности Viking Security.
По словам руководителя по пожарной безопасности, специалиста, уже без малого 10 лет проводящего инспекции пожарной безопасности, большинство офисных и других коммерческих зданий в Эстонии находятся всего в одном шаге от неконтролируемого пожара.
„В Эстонии дела с пожарной безопасностью обстоят плохо, в прошлом году число связанных с пожарами смертей увеличилось на целых 23% по сравнению с предыдущим годом. В офисах нарушения требований безопасности также являются массовыми, ведь считается, что так можно сэкономить деньги. На самом деле, это бомба замедленного действия, которая, вероятно, скоро взорвётся, потому что в финансово трудные времена ремонт систем отопления и электросетей также имеет тенденцию откладываться. При этом подтекающий котёл или старая изношенная проводка в сочетании с плохими планами безопасности представляют собой комбинацию, опасную для жизни“, — сказал Айя.
Эксперт Viking Security указал на пять распространённых нарушений пожарной безопасности в эстонских офисах, которые угрожают жизни, но которых, с другой стороны, несложно избежать. У себя на работе каждый может потребовать исправления этих нарушений.
Огнетушитель отсутствует или не проверен
Элементарным средством пожарной безопасности является огнетушитель. Но огнетушителей должно быть достаточно, они должны находиться в правильных местах, быть проверены и в рабочем состоянии.
Согласно официальным требованиям, в офисе должно быть:
не менее двух огнетушителей на каждом этаже,
в случае большого офиса, не менее одного огнетушителя на каждые 200 квадратных метров,
каждый огнетушитель должен быть достаточно большим (минимум – шестикилограммовый порошковый огнетушитель).
Огнетушитель, находящийся во внутренних помещениях, должен проверяться соответствующим специалистом не реже чем раз в два года.
Пути эвакуации перекрыты и не освещены
Естественно, что офисные помещения время от времени реорганизовываются. Однако при этом не должны перекрываться пути эвакуации, т. е. маршрут движения, следуя которому в случае пожара можно быстро выбраться из здания.
В отношении путей эвакуации необходимо соблюдать следующее:
путь эвакуации должен быть не менее 1,2 метра в ширину и полностью свободен,
путь эвакуации должен быть не уже ширины дверей, через которые он проходит,
двери на пути эвакуации должны легко открываться без посторонней помощи,
запираемая дверь также должна открываться без ключа или карты, на ней должна быть так называемая „бабочка“.
Пути эвакуации должны быть соответствующим образом обозначены и освещены (светящиеся знаки выхода). Если помещения перестраиваются или реорганизовываются, необходимо убедиться, что осветительные приборы на пути эвакуации также будут перемещены соответствующим образом.
Датчики сигнализации расположены неправильно
При реорганизации помещений часто пренебрегают детекторами дыма и другими элементами системы сигнализации. Распространённой ошибкой является то, что в случае строительства лёгких стен некоторые помещения остаются без пожарного датчика.
В отношении датчиков необходимо соблюдать следующее:
в каждом помещении должен быть хотя бы один датчик,
места расположения датчиков на планах сигнализационных систем (схемах расположения ATS) должны быть указаны правильно.
Последнее требование, это вопрос не просто бумажной отчётности — на основе информации, внесённой в планы, устанавливается, откуда поступил сигнал тревоги, что имеет решающее значение для быстрого обнаружения возгорания. Поэтому от правильности схем ATS может зависеть, ограничится ли возгорание одним помещением, или в пожаре сгорит весь дом.
Противопожарные двери и другие противопожарные системы отсутствуют
В отношении обеспечения пожарной безопасности существует строгое правило, согласно которому каждое административное здание должно быть разделено на противопожарные секции. Другими словами, между разными частями дома должны быть установлены противопожарные двери, а в вентиляционных трубах – противопожарные клапаны, чтобы огонь, вспыхнувший в одной части здания, не мог легко распространиться на другие его части.
К сожалению, при ремонте или перестройке здания далеко не всегда проводится проверка того, что противопожарные секции по-прежнему функционируют. Это подвергает риску людей, работающих во всём здании.
Даже если реконструируется только ваш офис, вы должны убедиться, что в нём будут установлены соответствующие требованиям противопожарные двери и что в различные проёмы установлен надёжно защищающий от огня уплотнитель.
Планы спасения не разработаны, учения не проведены, инструкции отсутствуют
В рабочих помещениях должны быть составлены схемы эвакуации, т. е. схемы путей выхода в случае пожара. Довольно часто такие схемы вывешиваются также на видных местах в помещениях.
Однако распространённой ошибкой является то, что при реорганизации помещений сохраняются старые схемы эвакуации. Всегда нужно учитывать, что при возникновении пожара в офисе могут находиться посетители, которые не знают здания и будут следовать указаниям схемы, чтобы спасти себя.
В каждом офисном здании площадью более 750 квадратных метров (то есть в большинстве офисных зданий) не реже одного раза в год должен проводиться инструктаж по пожарной безопасности и соответствующие учения. Если работодатель их не проводит, ему грозит штраф до 3200 евро.
По словам Яана Айа, к пожарной безопасности в офисе можно относиться как к личной гигиене или гигиене труда. „У нас уже стало нормальным, что раз в год приглашаются специалисты, которых просят проверить, поддерживают ли условия труда здоровье людей и удовлетворённость работой. Точно так же стоит регулярно проверять, безопасно ли работать в офисе и во всём здании. Это не требует многого, но может спасти чью-то жизнь“, — сказал эксперт Viking Security.