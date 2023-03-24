Эксперт: практически все офисы в Эстонии опасны для жизни

По словам руководителя по пожарной безопасности, специалиста, уже без малого 10 лет проводящего инспекции пожарной безопасности, большинство офисных и других коммерческих зданий в Эстонии находятся всего в одном шаге от неконтролируемого пожара.

„В Эстонии дела с пожарной безопасностью обстоят плохо, в прошлом году число связанных с пожарами смертей увеличилось на целых 23% по сравнению с предыдущим годом. В офисах нарушения требований безопасности также являются массовыми, ведь считается, что так можно сэкономить деньги. На самом деле, это бомба замедленного действия, которая, вероятно, скоро взорвётся, потому что в финансово трудные времена ремонт систем отопления и электросетей также имеет тенденцию откладываться. При этом подтекающий котёл или старая изношенная проводка в сочетании с плохими планами безопасности представляют собой комбинацию, опасную для жизни“, — сказал Айя.

Эксперт Viking Security указал на пять распространённых нарушений пожарной безопасности в эстонских офисах, которые угрожают жизни, но которых, с другой стороны, несложно избежать. У себя на работе каждый может потребовать исправления этих нарушений.

Огнетушитель отсутствует или не проверен

Элементарным средством пожарной безопасности является огнетушитель. Но огнетушителей должно быть достаточно, они должны находиться в правильных местах, быть проверены и в рабочем состоянии.

Согласно официальным требованиям, в офисе должно быть:

не менее двух огнетушителей на каждом этаже,

в случае большого офиса, не менее одного огнетушителя на каждые 200 квадратных метров,

каждый огнетушитель должен быть достаточно большим (минимум – шестикилограммовый порошковый огнетушитель).

Огнетушитель, находящийся во внутренних помещениях, должен проверяться соответствующим специалистом не реже чем раз в два года.

Пути эвакуации перекрыты и не освещены