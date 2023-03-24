24.03.2023, 15:20
Поразительно дешевая электроэнергия заставляет задуматься: чем обусловлена такая хорошая биржевая цена? Что будет дальше?(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Есть хорошие новости для тех, кто пользуется биржевым пакетом. Цена на электроэнергию в последнее время на бирже значительно ниже, пишет Ärileht.
Средняя биржевая цена электроэнергии в четверг составляла 33 евро за мегаватт-час. Это почти в 121 раз меньше, чем в августе прошлого года, когда средняя биржевая цена достигла рекордных 4000 евро за мегаватт-час. В декабре 2021 года электричество стоило 1000,07 евро за МВтч. Почему цена на электричество так неожиданно упала?