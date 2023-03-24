Поразительно дешевая электроэнергия заставляет задуматься: чем обусловлена ​​такая хорошая биржевая цена? Что будет дальше?

Средняя биржевая цена электроэнергии в четверг составляла 33 евро за мегаватт-час. Это почти в 121 раз меньше, чем в августе прошлого года, когда средняя биржевая цена достигла рекордных 4000 евро за мегаватт-час. В декабре 2021 года электричество стоило 1000,07 евро за МВтч. Почему цена на электричество так неожиданно упала?

В первую очередь обратим взор в сторону соседней Финляндии, где в настоящее время производится много электричества. Например, в субботу в Финляндии было произведено гораздо больше электроэнергии, чем потребляла страна. В это время Финляндия экспортировала электроэнергию в полном объеме в остальную Европу. Для финнов этот день тоже был необычным, поскольку им, напротив, часто приходится импортировать электричество из-за рубежа.