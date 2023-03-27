Новое правительство не сможет найти деньги на строительство новых дорог, под ударом и финансирование уже имеющихся

„План содержания дорог должен осуществляться таким образом, чтобы мы могли должным образом обслуживать уже построенные нами дороги. А в случае необходимости, где это возможно, могут быть построены участки 2+2 из 2+1 с целью повышения безопасности дорожного движения“, — сказала премьер-министр Кая Каллас.