27.03.2023, 09:15
Новое правительство не сможет найти деньги на строительство новых дорог, под ударом и финансирование уже имеющихся(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе стало ясно, что новое правительство сосредоточится на содержании существующей дорожной сети, поэтому строительства новых дорог скорее не предвидится, пишет Ärileht.
„План содержания дорог должен осуществляться таким образом, чтобы мы могли должным образом обслуживать уже построенные нами дороги. А в случае необходимости, где это возможно, могут быть построены участки 2+2 из 2+1 с целью повышения безопасности дорожного движения“, — сказала премьер-министр Кая Каллас.