Отстраненному от должности Эльмару Вахеру на 40% снизили зарплату

Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства о начале дисциплинарного производства в отношении Эльмара Вахера, которого подозревают в пособничестве мошенничеству.

Как следует из документа, Вахер отстранен от должности с 23 марта и до завершения дисциплинарного разбирательства или же до истечения срока своих трудовых отношений с PPA.

„В период отстранения от должности Эльмару Вахеру выплачивается 60 процентов от его средней заработный платы“, - говорится в распоряжении правительства.

С 1 января зарплата генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны составляет 7000 евро в месяц.

Более подробно о скандале можно прочитать ЗДЕСЬ.

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