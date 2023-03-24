Отстраненному от должности Эльмару Вахеру на 40% снизили зарплату(5)
Накануне правительство не только отстранило Эльмара Вахера от должности генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), но и на 40% снизило ему зарплату, передает RusERR.
Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства о начале дисциплинарного производства в отношении Эльмара Вахера, которого подозревают в пособничестве мошенничеству.
Как следует из документа, Вахер отстранен от должности с 23 марта и до завершения дисциплинарного разбирательства или же до истечения срока своих трудовых отношений с PPA.
„В период отстранения от должности Эльмару Вахеру выплачивается 60 процентов от его средней заработный платы“, - говорится в распоряжении правительства.
С 1 января зарплата генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны составляет 7000 евро в месяц.
Более подробно о скандале можно прочитать ЗДЕСЬ.
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