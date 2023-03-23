ВИДЕО | Пирет Хартман: в правлении ERR слишком много политиков, их число нужно сократить

Министр культуры Пирет Хартман заявила, что в совете необходимо восстановить баланс. „В настоящее время доля политиков значительно превышает долю экспертов“. Еще один вопрос, который долго обсуждался, - это финансирование ERR.

Сегодня это связано с политическими соглашениями, и мы хотели бы найти решение, при котором финансирование не зависело бы от политических соглашений, а было бы связано с какими-то другими возможностями“, - сказала Хартман. Она также добавила, что договоренности об этих возможностях не было достигнуто. „Еще один вопрос, который мы обсуждали - сегодня у ERR есть ряд услуг, которые не описаны в законе, поэтому мы также должны описать все эти новые платформы в законе“.

Хартман сообщила, что она не хочет строить предположения о том, что это могут быть за эксперты. „Но мы говорили о том, кто может их назначить - парламент или различные организации, но обсуждение этого вопроса, безусловно, будет продолжено“, - сказала она.

Проблемы с деньгами у ERR возникали и раньше, когда город Таллинн оплачивал клипы Eesti laul, в которых говорилось о проекте „Таллинн - зеленая столица“. Хартман сказала, что в этом году финансирование ERR увеличится, как и зарплаты, но самое главное - обеспечить стабильность финансирования.

„Да встает вопрос, как обеспечить такое финансирование, которое поможет выполнять цели и основные функции ERR. Как именно это сделать- вопрос для обсуждения, и здесь должны быть привлечены эксперты в этой области“, - сказала она.

Хартман сообщила, что самые долгие дебаты в течение дня на коалиционных переговорах были посвящены вопросу оплаты труда и социальных гарантий для творческих работников, и никаких договоренностей по данной теме достигнуто не было.

„Есть очень разные решения, социал-демократы предложили, чтобы одной из мер стало медицинское страхование для всех, но общего согласия по этому вопросу нет“, - сказал она.

„Не все, кто называет себя творческим человеком, будут получать гранты. Но здесь всё-таки есть соответствующие критерии, на основании которых можно платить справедливое вознаграждение и создать социальные гарантии“, - сказала Хартман.