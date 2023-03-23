ВИДЕО | Март Вырклаэв об изменении процедуры президентских выборов: кандидатов нужно выдвигать раньше, чтобы получилась содержательная дискуссия

Вырклаэв сказал, что решение было принято в связи с тем, что общество ожидает, что имена кандидатов будут обнародованы раньше, и цель состоит в том, чтобы лучше узнать кандидатов и больше вовлечь общество в выборы. По его словам, нынешний срок также слишком короткий.

„Президент - это президент Эстонии в целом, а не только президент политиков. В этом и заключается идея - дать возможность и, с другой стороны, обязанность выдвигать кандидатов в президенты раньше. Это означает, что политики должны будут договориться о том, кого выдвигать, и, с другой стороны, обеспечить публичные дебаты, чтобы можно было лучше узнать этих людей и провести содержательную дискуссию“, - сказал он.

По словам Вырклаэва, пока нет согласия по поводу того, насколько раньше теперь должны выдвигаться кандидаты. По его словам, именно здесь и необходимо найти общий язык со всеми партиями, что в прошлом никак не удавалось.

„В коалиции мы договорились инициировать этот вопрос. Один из моментов - это более раннее выдвижение кандидатов. А также, есть ли нюансы, в которых можно достичь согласия. Это то, что мы хотим обсудить на широкой надпартийной основе“, - сказал Вырклаэв.

По его словам, по этому вопросу не може только коалиция говорить, как должен быть изменен порядок, поэтому необходимо привлечь все партии. „Мы надеемся, что открыем эти дебаты в Рийгикогу, а затем попытаемся найти точки соприкосновения между партиями. То, о чем согласятся, будет сделано, а то, в чем согласия не будет, мы, видимо, сделать не сможем“, - сказал Вырклаэв.

Вырклаеэ добавил, что обсуждались и другие вопросы, связанные с изменением президентских выборов, но стороны разошлись во мнениях. „Все сошлись на том, что президент должен избираться в Рийгикогу, и как создать ситуацию, чтобы президент был бы выбран в Рийгикогу, и избежать таких ситуаций, когда у нас вроде бы уже есть кандидаты, и вдруг появляются кандидаты откуда-то еще“, - сказал он.

Представитель реформистов отметил, что все стороны согласились с тем, что президента стоит избирать в Рийгикогу, но разошлись во мнениях о том, как этого добиться.