В Пыхья-Таллинне к маю появится мини-лес в японском стиле

„В ходе голосования по народному бюджету прошлого года, жители Пыхья-Таллинна выбрали проект мини-леса. На этой неделе начались подготовительные работы, которые продлятся пару недель. Затем подготовят почву, и растения будут высажены примерно в конце апреля. Многие пыхья-таллиннцы хотят помочь с работами, поэтому обещаю, что сообщим о толоке по высадке леса, и желающие смогут сделать свой вклад“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

„В результате работ мы получим посреди города небольшие лесные рощи, которые помогут повысить биоразнообразие, сделать воздух чище и снизить уровень шума“, — добавила старейшина района. По словам Пихлап, особенно символично, что мини-лес в районе появится в год, когда Таллинн является Зеленой столицей Европы.

На территорию по адресу Сыле, 46b запланирован мини-лес с покрытой гравием дорожкой, а также тропинками, покрытыми мульчей. В городском лесу будут высажены такие местные виды, как береза ​​обыкновенная, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, смородина душистая, малина обыкновенная и многие другие. Всего будет посажено около 400 деревьев и 600 кустов. Ожидается, что работы будут завершены к началу мая.