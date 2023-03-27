Забор с антивоенными плакатами на таллиннской улице Пикк — ничей?

Будний день. Возле посольства немноголюдно, лишь изредка вдоль стены с антивоенными плакатами неспешно прогуливаются туристы. На фоне большого плаката „Россия! Ваш диктатор убивает детей!“ фотографируется пожилая пара из Финляндии. Сухо делятся, что делают фото на память, потому что в Хельсинки такого нет.

„Просим разрешения убрать нецензурные и откровенно грязные плакаты и всю ненужную атрибутику, которая делает наш Старый город неряшливым, убивает его красоту и самобытность. Просим убрать всё, что делает общую картину улицы Пикк безобразной и грязной“, — под таким обращением подписались члены оргкомитета общественного движения за „Коос“.

В ноябре 2022 года жители города обратились к мэру Таллинна Михаилу Кылварту с публичным обращением убрать мусор с улицы Пикк.

Еще один пользователь сети высказывает мнение о том, что Таллинн — „очень красивый старый город, надеюсь, и останется таким красивым! А грязь должна быть в мусорке! Хочется верить, что наши чиновники нам помогут в очистке улиц, так как сколько там не проходила, вижу только улыбающиеся лица туристов, а смешного там мало. Это война, это беда, но нельзя усеивать повсеместно ужасами войны каждый город, кто в теме, то в ютюбе все прочтет и найдет единомышленников! А мы с друзьями хотим видеть Мир и Лад в стране, несмотря на десятки войн, что происходят вокруг нас!“

В социальных сетях периодически поднимается тема импровизированной выставки плакатов антивоенной тематики. Зачастую обсуждение заканчивается не конструктивной критикой, а массовыми обвинениями. К примеру, часть улицы Пикк называют „гадюшником, который устроили в Старом городе“. „Я против войны! Но бардак и плакаты с „факами“ на улицах Старого города нужно убрать! — делится своими мнением пользователь фейсбука. — Старый город входит в список наследия ЮНЕСКО, зачем его в помойку превратили?“

Точно так же полиция просит не выставлять на обозрение плакаты или предметы, которые могут вызвать у других людей негативные эмоции или чувства, спровоцировать конфликтные ситуации. Имеются в виду оскорбительные надписи или предметы, в том числе неэтичные изображения, например, фотографии погибших на войне детей.

„За все время мы неоднократно фиксировали попытки снять плакаты, цветы и прочие предметы с импровизированного стенда. В таких случаях полиция вмешивается и объясняет, что так делать нельзя“ — рассказывает RusDelfi руководитель группы охраны Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн.

В пресс-службе полиции ответили, что уборкой улиц департамент не занимается. Тогда возникает вопрос, что делать с пришедшими в непригодность плакатами, могут ли их убрать обычные жители Таллинна.

Возникает резонный вопрос: кто отвечает за то, чтобы следить за состоянием этого забора? В пресс-службе горуправы прокомментировали, что пространство перед зданием посольства на улице Пикк с момента начала войны находится под охраной Департамента полиции и погранохраны. „Учитывая то, что в данном случае ситуация не является типичной для городского пространства, все вопросы, касающиеся этой территории, решаются в сотрудничестве с упомянутым департаментом. В том числе это относится и к темам, связанным с благоустройством“, — отметили в пресс-службе.

Одежды и мягких игрушек, измазанных красной краской, стало значительно меньше, но они еще есть. Некоторые плакаты выглядят достаточно потрепанными. Возле забора лежат давно увядшие цветы.

Красной краской с эффектом кровоподтеков написано „Путин - террорист. Слава Украине!“. Черный плакат с едва читаемой надписью: „Сегодня в маршрутке девчушка лет четырех спросила маму: „А если всем попросить Путина, он выключит войну?“ С мамой плакала половина маршрутки... Путин, выключи войну!“

Чуть вдалеке стоит патрульная машина. По словам полиции, посольство Российской Федерации - как и посольство Украины - находится под охраной Департамента полиции и погранохраны с момента начала войны.

В сентябре 2022 года в рамках антивоенного митинга возле посольства РФ в Таллинне среди прочих атрибутов, которые люди принесли на место для выражения своего протеста, можно было лицезреть розово-лиловый фаллоимитатор. Стражи порядка попросили убрать его с видного места, предварительно сфотографировав.

В полицию поступали обращения от людей, которые нашли неуместным размещение таких плакатов в центре города. Все они получили разъяснения и, в подавляющем большинстве случаев, повторно с такими жалобами в полицию не обращались.

Редакция RusDelfi отправила запрос в посольство Российской Федерации в Эстонии, чтобы получить комментарий по поводу размещения возле их здания антивоенных плакатов, а также уборке территории у забора, но на момент публикации ответ получен не был.

„Процент плакатов, которые висят на заборе после митинга — ничтожен“

„В разных странах проходят митинги, но все плакаты уносят с собой и приводят в порядок место проведения митинга. Почему в Таллинне не так?“ — задаются вопросом некоторые жители Эстонии.

Организатор антивоенных российских митингов возле посольства РФ Николай Артеменко не видит ничего плохого в том, что после митингов участники оставляют антивоенные плакаты. „Забор на улице Пикк установлен как временная конструкция, которая не является какой-либо достопримечательностью или частью архитектурного ансамбля, и это во многом, как для участников митинга, так для жителей Таллина, для украинцев — единственная возможность выразить свое отношение к путинскому режиму. Это акт своего несогласия. Что еще можно сделать? Провести пикет или написать петицию? Но не для всех это релевантно. А здесь все достаточно просто и понятно: есть забор, и здесь можно повесить свое отношение к российскому руководству. Это некий символизм, и, мне кажется, это мирный ненасильственный протест, который достойно органично вписывается в общую картину“.