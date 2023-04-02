02.04.2023, 08:57
Что нужно сделать, чтобы наследники с точностью выполнили распоряжения, вытекающие из завещания?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Читатель, обратившийся в газету Maaleht, попросил ответить на вопросы, которые волнуют его в связи с намерением составить завещание.
„Я хочу составить нотариально заверенное завещание, но разделить имущество не так, как оно могло бы быть разделено официально. Наверняка это вызовет недовольство наследников, и я не исключаю, что они попытаются уклониться от исполнения моей воли. Не надежнее ли будет указать в завещании исполнителя завещания? Как оформить исполнителя завещания? Конечно, я должен сообщить, что считаю его своим доверенным лицом. Каким образом исполнитель завещания сможет оформить свои права, когда дело дойдет до раздела наследства?