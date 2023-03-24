ТАБЛИЦА | Цены на молоко начинают снижаться. Что с другими продуктами?

Из мясных продуктов больше всего за год подорожали фарш (42,2%) и эстонский бройлер (39,4%). Охлажденная форель подорожала на 45,6%, а охлажденный лосось – на 35,1%. Из молочных продуктов больше всего подорожали сметана (55,5%) и молоко в пакете (45%). Из овощей больше всего подорожала развесная морковь (38%) и длинные огурцы местного производства (33,8%). Значительно выросли цены на сахар (109%) и пшеничную муку (63,9%). Булка и хлеб подорожали в магазинах на 51% и 32,9% соответственно. Стоимость эстонских яиц по сравнению с прошлым годом выросла на 47,2%.