ФОТО | Дело Майлис Репс затягивается: судебные заседания перенесли на август

Всего это касается 12 заседаний. Звучали и цифры, приходящиеся уже на 2024 год. По словам представителя Репс Пауля Кереса, новые даты частично конфликтуют с датами проведения заседаний по делу Tallinna Sadam.

В начале февраля Репс родила в Ида-Таллиннской центральной больнице двойню. Сегодняшнее заседание должно было стать первым после рождения детей.

Обвинение в присвоении имущества и мошенничестве

Прокуратура обвиняет Майлис Репс в присвоении имущества и мошенничестве. Согласно обвинению, Майлис Репс совершала присвоение, когда на посту министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства на выполнение заданий, связанных с ее детьми. Помимо этого, Репс предъявлено обвинение в незаконном использовании заправочной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием ее дня рождения в здании министерства.

В обвинительном заключении ей также предъявлены обвинения в мошенничестве, в результате которого за счет министерства для Репс была приобретена кофемашина, оплачены авиабилеты, транспорт и жилье ее члену семьи и погашены расходы на празднование юбилея Репс в ресторане Mon Repos.

Согласно версии прокуратуры, Майлис Репс покрыла личные расходы за счет министерства на сумму около 7500 евро, однако министерство подало гражданский иск против бывшей министра на сумму почти 120 000 евро. Более половины этой суммы - услуги по уходу за детьми, которые министерство оплачивало в течение 44 месяцев, треть - лизинг за микроавтобус Mercedes, а оставшаяся часть - кофемашина, которая стояла у нее дома полтора года, и расходы на празднование дней рождения.

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