ЧП и криминал
23.03.2023, 12:40

Бесплатное топливо за голоса: бывший центрист признан виновным в нарушении принципа свободы выборов

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Эстер и Аллайн Карузе
Эстер и Аллайн Карузе
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Аллайн Карузе, баллотировавшийся в прошлом году на выборах в местные органы власти в рядах Центристской партии, платил за голоса бесплатным топливом или несколькими десятками евро.

Сегодняшним приговором Тартуский уездный суд признал Аллайна Карузе, ныне бывшего члена Центристской партии, виновным в нарушении принципа свободы выборов в местные самоуправления 2021 года и в незаконном обращении с жидким топливом. В качестве наказания суд приговорил Аллайна Карузе и его акционерное общество к денежному штрафу.

Согласно обвинению, в октябре 2021 года Аллайн Карузе оказал влияние на десять человек, чтобы по сути скупить голоса в свою пользу (кандидат № 190) или в пользу Эстер Карузе (кандидат № 162). Оба баллотировались по спискам Центристской партии.

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