23.03.2023, 12:40
Бесплатное топливо за голоса: бывший центрист признан виновным в нарушении принципа свободы выборов(6)
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Аллайн Карузе, баллотировавшийся в прошлом году на выборах в местные органы власти в рядах Центристской партии, платил за голоса бесплатным топливом или несколькими десятками евро.
Сегодняшним приговором Тартуский уездный суд признал Аллайна Карузе, ныне бывшего члена Центристской партии, виновным в нарушении принципа свободы выборов в местные самоуправления 2021 года и в незаконном обращении с жидким топливом. В качестве наказания суд приговорил Аллайна Карузе и его акционерное общество к денежному штрафу.