Бесплатное топливо за голоса: бывший центрист признан виновным в нарушении принципа свободы выборов

Сегодняшним приговором Тартуский уездный суд признал Аллайна Карузе, ныне бывшего члена Центристской партии, виновным в нарушении принципа свободы выборов в местные самоуправления 2021 года и в незаконном обращении с жидким топливом. В качестве наказания суд приговорил Аллайна Карузе и его акционерное общество к денежному штраф у.

Согласно обвинению, в октябре 2021 года Аллайн Карузе оказал влияние на десять человек, чтобы по сути скупить голоса в свою пользу (кандидат № 190) или в пользу Эстер Карузе (кандидат № 162). Оба баллотировались по спискам Центристской партии.