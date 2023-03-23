ВИДЕО | Ребенок выпадает из коляски, люди летят кувырком. Что происходит в салоне таллиннского автобуса при резком торможении?(9)
В прошлом году в общественном транспорте Таллинна было зарегистрировано более 200 несчастных случаев, связанных с падением людей, из которых более 50 привели к серьезным травмам. В большинстве случаев причиной становится непредсказуемое поведение других участников дорожного движения в условиях городского движения. Как компания по обслуживанию клиентов мы хотим предлагать лучшие и безопасные услуги, поэтому мы призываем общество вместе обеспечивать безопасность на дорогах столицы.
По словам директора службы по обслуживанию TLT Ханнеса Фальтена, в Таллинне общественным транспортом ежедневно пользуются почти 300 000 пассажиров, в год они обслуживают более 100 миллионов пассажиров. Согласно статистике TLT, в прошлом году с участием общественного транспорта было зарегистрировано 486 ДТП, виновниками которых было признано другое транспортное средство. В результате происшествий было зафиксировано более 200 падений пассажиров, 50 из которых привели к серьезным увечьям здоровья.
„Многие не задумываются о том, что общественный транспорт отличается от обычных автомобилей тем, что в машине люди сидят пристегнутые ремнями безопасности. В автобусах, трамваях и троллейбусах людям приходится стоять. Это означает, что если автобус внезапно затормозит в опасной ситуации, то пассажиры могут потерять равновесие, упасть и удариться обо что-то“, — объясняет Ханнес Фальтен, добавляя, что необдуманные маневры, подрезания и перестраивание перед общественным транспортом являются основными причинами, по которым водители общественного транспорта вынуждены резко тормозить.
„Городской транспорт тяжелый, тормозной путь у него большой. Когда складывается опасная ситуация, даже у самого профессионального водителя не остается ничего другого, как выбирать между двумя плохими вариантами — либо резко нажать на тормоз, либо нет“, — говорит Фальтен. „Для водителей это непростые моменты принятия решений, потому что, конечно, они стараются избежать столкновения любой ценой. Однако гнев людей, пострадавших в общем транспорте, часто падает на водителя, потому что они не знают, что именно произошло и зачем было необходимо торможение“, — приводит пример Ханнес Фальтен.
Ханнес Фальтен также напоминает пользователям городского транспорта, что стоя в общественном транспорте, они всегда должны держаться и находить устойчивое положение и, по возможности, находить свободное сидячее место, а также не забывать крепко держаться за поручни, сиденье или ручку, когда сидят. „Все автобусы, трамваи и троллейбусы на нашем маршруте оснащены поручнями на разной высоте, чтобы каждый мог комфортно ухватиться. Родителям, будущим мамам и другим пассажирам с особыми потребностями должно быть предложено место в общественном транспорте и, при необходимости, должно быть освобождено место для детской коляски и инвалидной коляски. И это не только из вежливости, но и для того, чтобы уберечь их от опасных ситуаций“, — описывает основные правила поведения директор службы TLT. „Давайте помогать другим так же, как хотели бы, чтобы нам помогали, когда нам нужна помощь“, — добавляет Фальтен.
По словам директора по обслуживанию TLT, предприятие постоянно обучает водителей общественного транспорта, для того чтобы как новые работники, так и более опытные смогли оттачивать свои знания и умения. „От водителей общественного транспорта, которые проводят большую часть своего дня в пробках, ожидают хорошую стрессоустойчивость и дальновидность, чтобы справляться с непредвиденными ситуациями и сохранять спокойствие. Многие не знают, что водители Таллиннского городского транспорта проезжают в общей сложности около 32 миллионов километров в год. В прошлом году нашими услугами воспользовались почти 100 миллионов пассажиров. Нас радует, что люди пользуются нашими услугами, но в то же время это предполагает и более высокие требования к обеспечению безопасности наших клиентов“, — объясняет Фальтен, призывая чаще пользоваться услугами общественного транспорта и уважать водителей троллейбусов, трамваев и автобусов. которые делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность даже в нервозной дорожной ситуации. „Если бы все участники дорожного движения были более понимающими и внимательными друг к другу, движение в нашем городе было бы безопаснее. Повышенная осторожность со стороны всех участников дорожного движения помогает снизить количество опасных ситуаций и аварий“, — говорит Ханнес Фальтен.
TLT ежедневно обслуживает жителей Таллинна на 72 автобусных, 4 троллейбусных и 4 трамвайных маршрутах, по которым в часы пик рабочего дня курсирует 441 автобус, 47 трамваев и 32 троллейбуса.
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