ВИДЕО | Ребенок выпадает из коляски, люди летят кувырком. Что происходит в салоне таллиннского автобуса при резком торможении?

По словам директора службы по обслуживанию TLT Ханнеса Фальтена, в Таллинне общественным транспортом ежедневно пользуются почти 300 000 пассажиров, в год они обслуживают более 100 миллионов пассажиров. Согласно статистике TLT, в прошлом году с участием общественного транспорта было зарегистрировано 486 ДТП, виновниками которых было признано другое транспортное средство. В результате происшествий было зафиксировано более 200 падений пассажиров, 50 из которых привели к серьезным увечьям здоровья.

„Многие не задумываются о том, что общественный транспорт отличается от обычных автомобилей тем, что в машине люди сидят пристегнутые ремнями безопасности. В автобусах, трамваях и троллейбусах людям приходится стоять. Это означает, что если автобус внезапно затормозит в опасной ситуации, то пассажиры могут потерять равновесие, упасть и удариться обо что-то“, — объясняет Ханнес Фальтен, добавляя, что необдуманные маневры, подрезания и перестраивание перед общественным транспортом являются основными причинами, по которым водители общественного транспорта вынуждены резко тормозить.

„Городской транспорт тяжелый, тормозной путь у него большой. Когда складывается опасная ситуация, даже у самого профессионального водителя не остается ничего другого, как выбирать между двумя плохими вариантами — либо резко нажать на тормоз, либо нет“, — говорит Фальтен. „Для водителей это непростые моменты принятия решений, потому что, конечно, они стараются избежать столкновения любой ценой. Однако гнев людей, пострадавших в общем транспорте, часто падает на водителя, потому что они не знают, что именно произошло и зачем было необходимо торможение“, — приводит пример Ханнес Фальтен.