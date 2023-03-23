На эстонском рынке было выявлено более 100 опасных товаров. О чем идет речь?

Система быстрого предупреждения Safety Gate предназначена для предотвращения распространения опасных продуктов и расширения сотрудничества между органами по надзору за рынками 30 стран (стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии). „В 2022 году Эстония через систему быстрого предупреждения Safety Gate оповестила другие страны-члены о 8 опасных товарах и составила 105 встречных уведомлений об обнаружении на своем рынке товаров, признанных опасными другими странами-членами, большинство данных товаров относились к категории механических транспортных средств, игрушкам и химикатам. Из заявленных продуктов 4 были игрушками, 3 — электрическими устройствами (гирлянды) и 1 защитная маска. Основными заявленными опасностями были: удушье, поражение электрическим током и опасность возникновения пожара“, — сказала Яна Балютис-Кютт, руководитель отдела безопасности продукции TTJA.

Недавно Европейская комиссия опубликовала обзор опасных продуктов за 2022 год, о которых было сообщено через систему быстрого оповещения Safety Gate. Обзор показал, что в 2022 году в общей сложности было уведомлено о 2117 продуктах, которые оказались опасными, и было направлено 3932 встречных уведомления об обнаружении опасного продукта, о котором было сообщено через систему Safety Gate в других государствах-членах. Игрушки возглавили список наиболее часто упоминаемых категорий товаров, за ними следуют автомобили, косметика, одежда и электроприборы.

Наибольшая доля встречных уведомлений в прошлом года по-прежнему относится к транспортным средствам (80%), за ними следуют игрушки (6%). Наиболее часто сообщаемые риски связаны с химическими веществами в составе товара, травмами и удушьем.