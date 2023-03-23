На эстонском рынке было выявлено более 100 опасных товаров. О чем идет речь?
В прошлом году Эстония подала в систему быстрого предупреждения Safety Gate о восьми и подтвердила нахождение у себя на рынке наличие 105 опасных товаров, которые, помимо прочего, касались игрушек, механических транспортных средств, электрических устройств и прочих товаров, сообщает Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Система быстрого предупреждения Safety Gate предназначена для предотвращения распространения опасных продуктов и расширения сотрудничества между органами по надзору за рынками 30 стран (стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии). „В 2022 году Эстония через систему быстрого предупреждения Safety Gate оповестила другие страны-члены о 8 опасных товарах и составила 105 встречных уведомлений об обнаружении на своем рынке товаров, признанных опасными другими странами-членами, большинство данных товаров относились к категории механических транспортных средств, игрушкам и химикатам. Из заявленных продуктов 4 были игрушками, 3 — электрическими устройствами (гирлянды) и 1 защитная маска. Основными заявленными опасностями были: удушье, поражение электрическим током и опасность возникновения пожара“, — сказала Яна Балютис-Кютт, руководитель отдела безопасности продукции TTJA.
Недавно Европейская комиссия опубликовала обзор опасных продуктов за 2022 год, о которых было сообщено через систему быстрого оповещения Safety Gate. Обзор показал, что в 2022 году в общей сложности было уведомлено о 2117 продуктах, которые оказались опасными, и было направлено 3932 встречных уведомления об обнаружении опасного продукта, о котором было сообщено через систему Safety Gate в других государствах-членах. Игрушки возглавили список наиболее часто упоминаемых категорий товаров, за ними следуют автомобили, косметика, одежда и электроприборы.
Наибольшая доля встречных уведомлений в прошлом года по-прежнему относится к транспортным средствам (80%), за ними следуют игрушки (6%). Наиболее часто сообщаемые риски связаны с химическими веществами в составе товара, травмами и удушьем.
„Свободное перемещение товаров улучшило качество жизни для всех нас на едином европейском рынке. Однако справедливый рынок также включает в себя и общие согласованные правила, применимые ко всем действующим на рынке экономическим субъектам. Все производители, дистрибьюторы, ритейлеры и интернет-площадки несут ответственность за обеспечение безопасности на общем рынке, они должны работать над обеспечением необходимого качества продукции, соблюдением требований по здоровью и технике безопасности, которые распространяются на всю, размещаемую на рынке продукцию“, — пояснила Балютис-Кютт.
В 2022 году половина предупреждений Safety Gate касалась товаров из Китая и только 22% продуктов из ЕС и ЕЭЗ (17% - товаров из других стран, в 11% страна происхождения неизвестна).
По сравнению с соседними странами Латвия сообщила о 27 опасных продуктах (62 встречных уведомления), Литва – 123 соответствующих уведомления (10 встречных уведомлений), Финляндия – 79 уведомлений (226 встречных уведомлений) и Швеция – 136 уведомлений (220 встречных уведомлений).
Будьте осведомлены и обновляйте текущую информацию
Информация об опасных продуктах публикуется на общедоступном сайте системы Safety Gate и автоматически переводится на официальные языки всех стран единого рынка.
В дополнение к системе Safety Gate информацию об опасных продуктах, касающихся Эстонии, можно найти в „Реестре опасных товаров“ на веб-сайте департамента. Каждый продукт сопровождается ссылкой на Safe Gate или на уведомление от производителя. Департамент также делится информацией об опасных продуктах на своей странице в Facebook, в том числе и на странице на русском языке.
Если выясняется, что у вас на руках есть продукт, представляющий опасность, следует немедленно прекратить его использование и обратиться к продавцу за дальнейшими инструкциями. Если было выявлено, что продукт представляет опасность, предприниматель должен оповестить об этом соответствующие органы и принять необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или возникновения опасности. Европейская комиссия разработала руководство для предприятий под названием „Процесс обратного требования от А до Я“ и предоставила рекомендуемый формат единого уведомления об обратном требовании. Информация доступна на сайте TTJA.
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