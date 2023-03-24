ТАБЛИЦА | Соискатели работы хотят зарабатывать на 700 евро больше

Результаты крупнейшего в Эстонии исследования рынка труда показали, что большинство работающих людей готовы сменить работу на более высокооплачиваемую – лишь 9 % работников равнодушны к повышению зарплаты, то есть для них это не послужит поводом сменить место работы.

Ожидания соискателей работы в отношении заработной платы за последние годы резко возросли, в результате чего требуемое повышение зарплаты достигло 34 %, то есть при смене работы люди хотят получать зарплату в среднем на 678 евро больше предыдущей. Для сравнения: в 2019 году требуемое повышение заработной платы составляло 27 % (400 евро), а осенью 2020 года оно даже снизилось до 23 % (343 евро).

„Зарплаты работников, принявших участие в опросе, по сравнению с 2019 годом выросли на 20 %, однако ожидания в отношении заработной платы при смене места работы за это же время увеличились на целых 33 %, что повлияло и на требование более высокой зарплаты при найме работников“, – объяснила происходящее на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.

Грете Адлер добавила, что скачок ожиданий в отношении зарплаты вполне объясним, ведь сейчас расходы работников на жизнь значительно выросли, и смена места работы зачастую является хорошей возможностью получить прибавку к зарплате.

Самая большая разница в заработной плате при смене работы у руководителей, водителей и ведущих специалистов высшего уровня

Руководители организаций при смене места работы хотели бы получать на 1303 евро больше (требуемое повышение зарплаты составляет 43 %), водители механических и внедорожных транспортных средств – на 768 евро больше (требуемое повышение зарплаты – 38 %), а специалисты высшего уровня – на 900 евро больше (требуемое повышение зарплаты – 36 %).

Самая маленькая разница в заработной плате при смене работы у руководителей проектов (24 %), офисных работников (25 %) и руководителей отделов или подразделений (26 %).