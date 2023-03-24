В доме попечения к детям с особыми потребностями применяли физическое насилие: били по лицу, черенком от швабры по телу, удерживали силой

Получившие условные тюремные сроки Ану Алексеев (36), Лийна Отс-Ласс (27) и Кятлин Мянник (29) работали в раквереском доме попечения Lille Kodu руководителями деятельности (tegevusjuhendaja — специалист, который помогает лицам с особыми психическими потребностями улучшать их социальные навыки, справляться с повседневными делами — прим. перев.). Дом попечения, принадлежащий фирме Hoolekandeteenused, предлагает круглосуточную услугу ухода за лицами с особыми потребностями, с 2018 года в учреждении находятся и несовершеннолетние лица с умеренной или тяжелой степенью расстройства интеллекта и нарушениями поведения.