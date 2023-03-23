ВИДЕООПРОС | Таллиннцы: 31-е место для Эстонии в рейтинге счастья - низко. 15-е - самое то!

„Все дело в разницах зарплат и пенсий, — считает опрошенная женщина. — В Финляндии наверняка лучше социальные пособия, не просто так там живет столько мигрантов. К нам-то не очень хотят. Я путешествовала на финских кораблях, посмотрела на их счастье и почему они такие счастливые. Так с утра до вечера веселиться и отдыхать“.

На вопрос: „Чувствуете ли вы себя счастливым?“ мужчина ответил утвердительно и выразил мнение, что 31-я позиция для Эстонии - слишком низко. „Я думаю, что мы где-то на 15-м!“

Жительница Таллинна считает, что в Финляндии сейчас тоже большие проблемы. „Переехала в Финляндию в 2000 году, и там все было хорошо, теперь все очень плохо“.

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