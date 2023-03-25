В Ида-Вирумаа назревает кризис безработицы. Под угрозой 1600 рабочих мест

Viru Keemia Grupp ( VKG ) готовит инвестиции в размере около 100 миллионов евро в Ида-Вирумаа для открытия в 2026 году там сланцевой шахты Уус-Кивиыли. Неожиданно возникла проблема, с решением которой затягивать нельзя, чтобы через три года производство масла на заводе VKG не было остановлено и люди не остались без работы.

В настоящее время VKG снабжает свою продукцию сырьем из шахты Оямаа. Резерв шахты будет исчерпан в 2026-2027 годах. Шахта Уус-Кивиыли, заменившая Оямаа, должна начать добычу не позднее 2026 года. Подготовительные работы продолжаются, и подключение к электросети необходимо произвести самое позднее к середине 2025 года. Поскольку строительство подстанции занимает 28 месяцев с момента объявления тендера до ее завершения, самое время приступить к строительству. Но это невозможно. Для подстанции Elering не установлено личное право пользования, которое может предоставить только землевладелец, то есть государство в лице министра экономики.