Новости Эстонии
25.03.2023, 11:20

В Ида-Вирумаа назревает кризис безработицы. Под угрозой 1600 рабочих мест

 (40)

  • В Ида-Вирумаа 1600 рабочих мест оказались под угрозой.

  • Viru Keemia Group не может получить разрешение на подключение к электросети, необходимое для начала работы новой сланцевой шахты.

  • Министр откладывает согласование, потому что не хочет открывать новую сланцевую шахту.

Viru Keemia Grupp инвестировала в шахту Уус-Кивиыли. К настоящему времени завершены как предварительный, так и основной бассейны седиментации.
Viru Keemia Grupp инвестировала в шахту Уус-Кивиыли. К настоящему времени завершены как предварительный, так и основной бассейны седиментации.
ФОТО: Viru Keemia Grupp | erakogu

Viru Keemia Grupp может остановить производство из-за того, что заканчивается сырье. В результате безработными может остаться тысяча человек, пишет Ärileht.

Viru Keemia Grupp (VKG) готовит инвестиции в размере около 100 миллионов евро в Ида-Вирумаа для открытия в 2026 году там сланцевой шахты Уус-Кивиыли. Неожиданно возникла проблема, с решением которой затягивать нельзя, чтобы через три года производство масла на заводе VKG не было остановлено и люди не остались без работы.

В настоящее время VKG снабжает свою продукцию сырьем из шахты Оямаа. Резерв шахты будет исчерпан в 2026-2027 годах. Шахта Уус-Кивиыли, заменившая Оямаа, должна начать добычу не позднее 2026 года. Подготовительные работы продолжаются, и подключение к электросети необходимо произвести самое позднее к середине 2025 года. Поскольку строительство подстанции занимает 28 месяцев с момента объявления тендера до ее завершения, самое время приступить к строительству. Но это невозможно. Для подстанции Elering не установлено личное право пользования, которое может предоставить только землевладелец, то есть государство в лице министра экономики.

Оставить комментарий Читать комментарии (40)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии