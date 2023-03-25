25.03.2023, 11:20
В Ида-Вирумаа назревает кризис безработицы. Под угрозой 1600 рабочих мест(40)
В Ида-Вирумаа 1600 рабочих мест оказались под угрозой.
Viru Keemia Group не может получить разрешение на подключение к электросети, необходимое для начала работы новой сланцевой шахты.
Министр откладывает согласование, потому что не хочет открывать новую сланцевую шахту.
ФОТО: | erakogu
Viru Keemia Grupp может остановить производство из-за того, что заканчивается сырье. В результате безработными может остаться тысяча человек, пишет Ärileht.
Viru Keemia Grupp (VKG) готовит инвестиции в размере около 100 миллионов евро в Ида-Вирумаа для открытия в 2026 году там сланцевой шахты Уус-Кивиыли. Неожиданно возникла проблема, с решением которой затягивать нельзя, чтобы через три года производство масла на заводе VKG не было остановлено и люди не остались без работы.