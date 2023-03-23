При пожаре в квартире в Кохтла-Ярве погиб мужчина

Первыми прибывшие на место происшествия спасатели Кохтла-Ярве сразу начали погружение в дым и работы по тушению. В одной из квартир на четвертом этаже на полу между спальней и большой комнатой спасатели нашли погибшего молодого мужчину с нарушением опорно-двигательной функции. Очаг возгорания нашли в спальне, в квартире отсутствовал датчик дыма, имелся датчик угарного газа, который работал в момент прибытия спасателей. Пожар локализовали в 3:04 и окончательно ликвидировали к 3:57.

В ходе спасательных работ из некоторых квартир в подъезде эвакуировали жильцов, большинство вышли сами. Жильцам разрешили вернуться в свои дома в 3:55. При пожаре больше никто не пострадал. Спасатели использовали для проветривания подъезда вентилятор высокого давления.

Пожар мог начаться из-за неосторожного курения в постели, более точные обстоятельства выяснят в ходе дальнейшего делопроизводства.

В работах по тушению участвовали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.

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