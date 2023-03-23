23.03.2023, 11:20
Грядет ли битва титанов? На чью сторону склонится правление Центристской партии — Ратаса или Кылварта?(22)
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Михаил Кылварт сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на пост председателя партии. Члены правления партии разделились на два лагеря: в одном оказались те, кто поддерживает Юри Ратаса, в другом те, кто мог бы подержать Михаила Кылварта, но не хочет об этот говорить.
„Я готов выдвинуть свою кандидатуру“, - сказал в среду утром в радиопередаче „Vikerhommik“ мэр Таллинна и заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт.