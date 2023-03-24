Кая Каллас обещает покончить с несправедливостью по части компенсации больничного родителям маленьких детей

„Мы подробно говорили о детях и семьях. Самое главное, о чем мы договорились, это то, что мы будем компенсировать родителю, вернувшемуся на работу из отпуска по уходу за ребенком, больничные по уходу в зависимости от дохода, а не от минимальной ставки“, — заявила Кая Каллас (Партия реформ) во вторник вечером.