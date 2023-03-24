Новости Эстонии
24.03.2023, 08:45

Кая Каллас обещает покончить с несправедливостью по части компенсации больничного родителям маленьких детей

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Два года назад Партия реформ во главе с Каей Каллас была против изменения компенсаций больничных листов по уходу, но теперь они изменили свое мнение.
Два года назад Партия реформ во главе с Каей Каллас была против изменения компенсаций больничных листов по уходу, но теперь они изменили свое мнение.
ФОТО: Delfi Meedia

В ходе коалиционных переговоров было согласовано, что после прекращения выплаты родительского пособия и выхода родителя на работу, больничный по уходу за больным ребенком больше не будет рассчитываться, исходя из минимальной заработной платы, пишет Eesti Päevaleht.

„Мы подробно говорили о детях и семьях. Самое главное, о чем мы договорились, это то, что мы будем компенсировать родителю, вернувшемуся на работу из отпуска по уходу за ребенком, больничные по уходу в зависимости от дохода, а не от минимальной ставки“, — заявила Кая Каллас (Партия реформ) во вторник вечером.

Это очень хорошая новость для семей с маленькими детьми. Если родитель остается дома с больным ребенком после окончания выплаты родительского пособия, он получает компенсацию больничного, исходя из минимальной , а не фактической заработной платы. Каждый год от этого страдают около 11 000 родителей в Эстонии.

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