На шоссе Таллинн-Тарту сбили медвежонка. Водитель скрылся с места ДТП

На участке дороги Козе-Мао перебегала дорогу медведица с тремя медвежатами, и один из медвежат был сбит автомобилем. Исходя из состояния животного, было принято решение об эвтаназии. К сожалению, водитель скрылся с места происшествия.

„Увеличивающееся количество дорожно-транспортных происшествий с участием крупных хищников является доказательством того, что их численность растет. Примечательно, что дорожно-транспортные происшествия с участием крупных хищников на этой неделе произошли днем, когда их легче заметить. Поэтому водители могут и должны быть более внимательными, чем раньше“, — пояснил охотник Руттар Рохт.

На этой неделе, 20 марта, в охотничьих угодьях Синиаллика под колеса автомобиля попала взрослая рысь.

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