С начала года в Эстонии зарегистрировано восемь случаев легионеллеза. Пробы в жилом доме в Тарту оказались положительными

Опасности массового заражения людей нет, заверила советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко.

„Легионелла опасна для людей, у которых имеются проблемы со здоровьем, но на здорового молодого человека эта бактерия не оказывает практически никакого влияния“, - сказала Донченко.

Пробы по месту жительства заболевших

В домах заболевших также были взяты пробы на анализ, передает Delfi. Положительными оказались пробы, взятые в доме по адресу Сыпрузе пст, 8 (район Аннелинн).

„Пробы взятые в доме по Сыпрузе пст, 8 лишь немного превышали допустимую норму. Владельцам квартир стоит спускать из крана воду перед использованием в течение двух-трех минут“, - сказала Донченко.

„В этом году будет больше случаев заболевания легионеллезом, потому что сезон легионеллеза - лето, а у нас с начала года выявлено восемь случаев. В 2022 году за весь год было 13“, - отметила Донченко.

От человека к человеку легионеллез не передается, возбудитель должен попасть через верхние дыхательные пути. При проглатывании воды человек не заболевает данным заболеванием.

„Легионелла любит жить в стоячей воде, в накипи, ржавчине. В домашних условиях нужно также следить за системой водоснабжения, за насадками для душа и шлангами, чистить их от накипи, ржавчины. Периодически душевые насадки надо дезинфицировать, прочищать механически, можно опустить на ночь в средство, чтобы очистить от накипи и исключить на выходе воды попадание легионелл“, - рассказала Донченко.